Von Ralf Steinhorst

Das Gärtnern war schon immer seine Passion. Der Gärtnerausbildung folgte später die Ausbildung zum „Kindergärtner“. Und nachdem Andreas Supplie vier Jahre stellvertretender Leiter der Kindertagesstätte Roncalli-Haus war, hat er zum 1. August die Leitung übernommen.

Der gebürtige Hammenser hatte erste Berührungspunkte mit dem Roncalli-Haus, als er dort 1994 den Zivildienst absolvierte. „Es hat gewissermaßen gefunkt“, erinnert sich Andreas Supplie. Während dieser Zeit lernte er in der Kita seine Frau Sabine Holtmann kennen, die dort schon als Erzieherin arbeitete. Also schloss er direkt an den Zivildienst die Ausbildung zum Erzieher an.

Seine erste Stelle trat Andreas Supplie 1998 in der Johanniter-Kita in Bockum-Hövel an. Als seine Frau 2000 die erste Tochter zur Welt brachte, bewarb er sich auf die dadurch freigewordene Stelle und kehrte so an die alte Wirkungsstätte zurück. Als 2012 ein neuer stellvertretender Leiter gesucht wurde, nahm er auch diese Funktion an. Seit Anfang des Monats hat Andreas Supplie die Leitung inne, nachdem Vorgänger Ludger Althoff die Leitung der „Villa Regine“ übernommen hat.

Was sich jetzt geändert hat für ihn? „Ich bin nicht mehr in der Gruppe“, vermisst er ein wenig seine Arbeit in der Wichtelgruppe. Trotzdem sei es ein gutes Gefühl, bekräftigt er, er sei jetzt sozusagen der „Mann für alle Fälle“. Auf diese Aufgabe hatte er sich schon zwei Monate vorbereitet mit dem Vorsatz, sich in den Alltag mit 20 Mitarbeitern und 88 Kindern so oft wie möglich einzubringen.

Andreas Supplie sieht sich als Teamplayer und seine Mitarbeiter als gutes Team, das mit ihm in die gleiche Richtung schwimmt. So sollen die einzelnen Gruppen weiterhin ihre Identität wahren, wenngleich der Gitarrenspieler mehr Musik in den Gruppenalltag bringen möchte. Auch die Familien der Kinder sind wichtiger Bestandteil im Roncalli-Haus. Sie sollen mit Aktionstagen weiterhin eingebunden sein. Ein Wunsch von Andreas Supplie ist, dass der Förderverein sich wieder besser entwickelt.

Ein neuer stellvertretenden Einrichtungsleiter soll in den kommenden zwei Monaten gefunden werden.