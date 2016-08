Das war‘s für Katharina Popp aus Ahlen. In der dritten Casting-Folge „Kay One – Sängerin gesucht!“ fiel sie raus.

Von Ulrich Gösmann

Bye, Bye, Ibiza! Die Ahlenerin Katharina Popp ist raus aus der RTL II-Staffel „Kay One – Sängerin gesucht!“ Am Ende der dritten Folge bekannte die 29-Jährige gefasst: „Es war berechtigt, dass ich rausfliege.“ Zuschauer wurden am Montagabend mit einer Doppelfolge des Flachformats überrascht. Sendezeit: nervende zwei Stunden.

Im Duett mit Staffel-„Sorgenkind“ Juliana mühte sich die attraktive Ahlenerin durch Kays Song „V.I.P.“. In den engen Gassen der Altstadt machten beide keine gute Figur. Juliana vergoss schon vor dem ersten Ton Tränen. Aus Sorge, „den Song zu verkacken“. Der Meister tröstete. Das sei dann nicht schlimm. „Das ist menschlich.“ Und so durfte die 19-Jährige ihren Text vom Zettel ablesen. Katharina überraschte mit ausdruckslosem Gesicht. „Aus dem Takt und tonal sehr schwach“, erfuhren RTL II-Zuschauer aus der Sprecherkabine über beide. Kay One legte nach: „Das war kata­strophal. Nicht nur, weil es ein Song von mir war, den sie komplett kaputt gemacht haben. Sondern die ganze Einstellung bei der Sache.“

Katharina – zuletzt in der Top zwölf – nahm die Entscheidung gefasst auf: „Das war überhaupt nicht mein Lied. Es war berechtigt, dass ich hier rausfliege.“ Da war es 23 Uhr. Die, die der Ahlenerin bis dahin noch die Daumen drückten, wurden 75 Minuten früher ins Bett entlassen. Dort landete am Ende auch Tagessiegerin Christina. Sie hatte sich eine Nacht in der Villa von Kay One gesichert.

Warten auf die Entscheidung, mit der für Katharina das Casting endet. Foto: RTL II Warten auf die Entscheidung, mit der für Katharina das Casting endet. Foto: RTL II

„Horror“, nennt Katharina am Dienstag im Redaktionsgespräch die Doppelfolge, die seit einem Jahr auf Ausstrahlung wartete. Dass zwei Folgen urplötzlich zusammengelegt wurden, liege an der schlechten Einschaltquote. Die Staffel solle möglichst schnell abgespult werden. Mit Kritik hält sie nicht zurück: „Alles so unorganisiert. Gewollt und nicht gekonnt.“ Nicht vergleichbar mit anderen Castingformaten. Sie habe das Gefühl, dass es gar nicht um die Musik gegangen sei. Zu ihrem eigenen Auftritt, der das Aus bedeutete, nur soviel: „Ich weiß gar nicht, warum ich so traurig dargestellt wurde.“ Sie habe Hunger gehabt. Vielleicht sei das deshalb falsch rübergekommen. Immerhin sei sie die einzige gewesen, die nicht geweint hätte.

Kontakt zu den Mädels hat sie – bis auf eine – auch ein Jahr danach noch. Durch die Sendung habe es viele Anfragen für Musik-Features gegeben. Das sei aber noch nicht spruchreif.