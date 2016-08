Von Sabine Tegeler

Viele von ihnen sind gut ausgebildet, haben Berufserfahrung, waren aber lange raus aus dem Job. Sie würden gerne wieder arbeiten. oder überhaupt erst mal in einen Job einsteigen. Aber wie den ersten Schritt machen?

Die „Frauenakademie“, die vom 20. bis 23. September im Ahlener Rathaus stattfindet, spricht genau diese Zielgruppe an. An vier Vormittagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr, erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, wie sie diese einsetzen und einem potenziellen Arbeitgeber„verkaufen“ können.

„Die Idee entstand in unserem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten“, erklärt Silke Fischer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ahlen, bei der Vorstellung der Aktion am Dienstag. Schon die Herbstakademie in Oelde im vergangenen Jahr sei bei den Frauen auf große Resonanz gestoßen.

Zum Veranstalterkreis gehören auch Elke Schlautmann und Andrea Mick, beide Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, sowie der Verein „Frau und Beruf“. Andrea Mick, die auch Wiedereinstiegsberatungen anbietet, weiß, woran es mangelt und welche Hemmungen bei den Frauen bestehen: „Viele haben eine Idee, was sie machen wollen. Aber es bestehen große Unsicherheiten, wenn‘s konkret wird.“ Deswegen gehöre zu den Themen der „Frauenakademie“ auch, was zu den Bewerbungsunterlagen gehört und wie diese optimiert werden können.

Ihre Kollegin Elke Schlautmann verweist auf das Thema „Soziale Medien“. Viele Firmen seien heute bei Facebook oder Xing aktiv: „Auch darauf wollen wir die älteren Frauen aufmerksam machen.“ Sowohl der Nutzen von „social media“ als auch die Fallstricke würden angesprochen.

An jedem der Vormittage widmet sich ein externer Referent einem bestimmten Thema: „Besser online – Soziale Netzwerke im Bewerbungsprozess nutzen“ am 20. September, „Die Marke ICH – Werbung in eigener Sache“, am 21. September, „Das Vorstellungsgespräch – gute Resonanz garantiert“ am 22. September und „Farb- und Stilberatung für Bewerbung und Beruf“ am 23. September. Interessierte Frauen aus dem ganzen Kreis können sich für alle, aber auch für einzelne Vormittage anmelden. Das Angebot ist kostenlos.

Anmeldungen nimmt Silke Fischer ab sofort unter ✆ 0 23 82 / 5 93 80 entgegen. Pro Workshop sind 20 Anmeldungen möglich.