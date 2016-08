Von Christian Wolff

Etwa einmal im Monat räumt Georg Altebockwinkel fr eiwillig das eheliche Schlafzimmer. Dann übernachtet er im Gästebett. Das liegt nicht etwa an Streitigkeiten mit seiner Frau Marianne, sondern an einem würzigen Hobby: Der Tönnishäuschener gehört zum „Knoblauch-Klub“. Jenes muntere Quintett feierte in diesen Tagen sein Goldjubiläum.

Neb en Georg Altebockwinkel haben sich auch Peter Bartenhagen, Rudi Schlenker und Karl Schulz aus Ahlen sowie Christian Machinek aus Enniger ganz der Pflanze verschrieben, die das Essen gesünder, aber auch geruchsintensiver macht. Ein solcher Zusammenschluss, der dazu noch auf eine so lange Geschichte zurückblicken kann, dürfte im Umland seinesgleichen suchen. Die Öffentlichkeit hat die kleine Geschmacksgemeinschaft, die sich reihum trifft, bisher gescheut. Aber jetzt, aus dem besonderen Anlass, durfte die „Ahlener Zeitung“ an einer solchen Knoblauchrunde teilnehmen. Und kosten.

Wie fing es an? Eigentlich eher mit Benzingeruch als Knoblauchduft. Vor 50 Jahren hatten Georg Altebockwinkel und Christian Machinek gerade ihren Moped-Führerschein gemacht, trafen sich immer wieder zu spontanen Touren, aßen natürlich auch gemeinsam. „Damals kannte man jeden, der so eine Maschine hatte. So viele gab es davon ja nicht“, erinnert sich Peter Bartenhagen. Und während sich die meisten Deutschen noch hemmungslos am Wohlstand labten, wuchs bei den motorisierten jungen Männern schon so etwas wie Gesundheitsbewusstsein. „Irgendwann kamen wir auf die Zehe“, so Machinek. „Wir waren sozusagen Vorreiter der heutigen Biokost.“ Der „Knoblauch-Klub“ war gegründet.

Karl Schulz stieß zwar erst später hinzu, ist mit 77 Jahren jedoch der älteste aktive Knoblauch-Bruder. „Er meint, durch das Essen wird er noch 100“, flachst der Kamerad aus Enniger. Doch neben dem Verzehr steht die Freude am lockeren Klönen im Vordergrund – oft zu typischen Männerthemen. „Unsere Frauen sind hier nicht mit von der Partie“, stellt Georg Altebockwinkel klar, um gleich einzuschränken: „Bei der Vorbereitung helfen sie aber doch meistens mit.“ Tischdecken und Wurstschneiden ist den Herren manchmal doch zu filigran. So auch beim jüngsten Treffen am Antoniusweg.

Knoblauch wird in vielen Variationen verzehrt. Foto: BLE Dominic Menzler Knoblauch wird in vielen Variationen verzehrt. Foto: BLE Dominic Menzler

Während bei Kegel- oder Knobelvereinen oft ein bunter Wimpel auf dem Tisch steht, wenn sich die gleichgesinnte Truppe trifft, holen die Knoblauch-Freunde einen Ständer mit Knollenstrauß hervor, wenn Peter Bartenhagen zum Auftakt die obligatorische Toaster-Taste betätigt. „Wir rösten für jeden ein Stück Brot, das dann intensiv mit einer Knoblauchzehe eingerieben wird, bis sich die Poren verschließen“, erklärt Machinek. Am besten gehe das mit Graubrot, dem „Paderborner“, sogenanntem Doppelback, konkretisiert Altebockwinkel. „Früher, als es noch keine Toaster gab, haben wir das Brot direkt auf die Herdplatte oder in eine Pfanne gelegt. „Mittlerweile sind wir also im Hightech-Zeitalter angekommen.“ Bartenhagen kennt inzwischen so ziemlich jede Art von Toastern.

Etwas Butter darf nach dem Rösten ebenfalls nicht fehlen. Belegt wird das Ganze dann mit frischer Wurst oder saftigem Rettich. Kleine Maiskolben, Radieschen oder Oliven gibt‘s als Beiwerk dazu. Wer mag, kann dem Brot auch durch Pfeffer, Salz und Paprikapuder weitere Gewürznuancen verleihen. Ein kühles Bier erfrischt nebenbei.

Kein Wunder, dass die dazugehörigen Damen gut einmal im Monat getrennte Betten vorziehen. Allerdings, verrät einer der Klubfreunde, gebe es einen Trick gegen das Problem der Fahne: „Manchmal verzehren die Frauen bis zur Rückkehr des Mannes einfach selbst etwas Knoblauch. Denn wer es selbst isst, riecht es bei dem anderen nicht.“