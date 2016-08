Für einiges Aufsehen unter Anwohnern und Passanten der Emanuel-von-Ketteler-Straße hat am Dienstagabend der Brand eines VW-Transporters gesorgt. Der Fahrerin blieb gerade noch Zeit, das Fahrzeug zu stoppen, da schossen schon Flammen aus dem vorderen Bereich.

Von Christian Wolff

Ein unverhofftes Ende fand am Dienstagabend die Fahrt einer Frau, die mit einem Volkswagen-Transporter auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße unterwegs war. Kurz vor der Kreuzung Feldstraße bemerkte sie eine starke Hitzeentwicklung im vorderen Bereich des Fahrzeugs.

Es sei gerade noch Zeit geblieben, den Wagen zu stoppen und zu verlassen, gab sie kurz darauf gegenüber der Polizei an. So blieb die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Als die um 18.27 Uhr verständigte Feuerwehr eintraf, schlugen schon lichterlohe Flammen aus der Bulli-Front, was auch zahlreichen Anwohnern und Passanten nicht unbemerkt blieb. Sicherheitshalber wurde der Straßenabschnitt zwischen Feld- und Piusstraße durch die Polizei gesperrt.

Das Innere des Fahrzeugs wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Christian Wolff

„Wir haben den Brand mit Spezialschaum gelöscht“, sagte Oberbrandmeister Rainer Lischka, der die Einsatzleitung übernommen hatte, gegenüber der „AZ“. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, gilt als Totalschaden.