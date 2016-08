Von Dietmar Jeschke

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 58 ereignet hat. Gegen 12.45 Uhr war die Fahrerin eines Mercedes Vans von Ahlen kommend in Richtung Drensteinfurt unterwegs. In Höhe des Nordholter Weges bremste sie ihr Fahrzeug ab, um nach links in Richtung Walstedde abzubiegen.

Der nachfolgende Fahrer eines Lastwagens aus dem Kreis Vechta erkannte dies offensichtlich zu spät. Der Sattelzug prallte mit voller Wucht in das Heck des Mercedes und schleuderte diesen auf den benachbarten Acker. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, da die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt war.