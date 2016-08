„Action“ will ins Zeppelincarrée, die Stadt will es an diesem Standort aber nicht – und nennt gute Gründe. Foto: Gösmann

Das ist der Stadt Ahlen doch zu viel „Action“ auf den ersten Metern. Während der Non-Food-Discounter schon jetzt über seine Stellengebote das Zeppelincarrée als Standort einer neuen Filiale nennt, kündigt die Verwaltung die Anwendung von Rechtsmitteln zur Sicherung der Bauleitplanung an. Heißt: „Action“ in Ahlen – Ja. Am Standort Zeppelincarrée – Nein!

Von Ulrich Gösmann

Die Action Deutschland GmbH hatte am 7. Juli eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung des Aldi-Leerstandes gestellt. „Die bereits seit den 70er Jahren bestehende Einzelhandelsnutzung im Bereich Zeppelinstraße / Rottmannstraße hat im Laufe der Zeit an Bedeutung für den östlichen Stadtteil verloren“, heißt es in der Beratungsvorlage für die Sitzung des Stadtplanungsausschusses am 13. September. Das im Jahr 2015 fortgeschriebene Einzelhandelskonzept widerspreche einer innenstadttypischen Einzelhandelsentwicklung im Carrée. Und: „Aufgrund der baurechtlichen Ausgangslage ist die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes mit Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevantem Hauptsortiment erforderlich. In der Folge kann das Vorhaben an diesem Standort verhindert und möglicherweise im Innenstadtbereich umgesetzt werden.“

Die Einzelhandelsentwicklung sei bewusst auf das Fachmarktzentrum an der Ostbredenstraße konzen­triert – mit der Schwerpunktsetzung des gesamten zentralen Versorgungsbereichs Ost. Über Aldi und Edeka hinaus stärkten Mieter wie Rossmann, Kik und Ernsting‘s Family einerseits das Versorgungszentrum. Durch ihre Nähe stünden sie aber auch in Konkurrenz zum Hauptgeschäftszentrum.

" „Für die Nahversorgung des Ostenstadtteils spielt dieser Standort nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.“ Aus der Verwaltungsvorlage "

Seit der Neuansiedlung am Dr.-Paul.-Rosenbaum-Platz prägen laut Vorlage soziale und medizinische Dienstleistungen die Carrée-Struktur. „Für die Nahversorgung des Ostenstadtteils spielt dieser Standort nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.“

„Action“ will auf 795 Quadratmetern Verkaufsfläche bis zu 65 Prozent zen­trenrelevantes Sortiment wie Bekleidung, Schuhe, Haushalts- und Schreibwaren anbieten. Darüber hinaus Terminware. Laut Bauvoranfrage soll von 6.30 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Im Einzugsradius: 30 000 potenzielle Kunden.

" „Die starke Preisorientierung des Action-Marktes regt den potenziellen Kunden zu Zusatz- bzw. Impulskäufen an...“ Aus der Verwaltungsvorlage "

Der Rat hatte im Dezember die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes als Leitlinie für die Steuerung der weiteren Einzelhandelsentwicklung beschlossen, um die Innenstadt und weitere zentrale Versorgungsbereiche als attraktive Einkaufstandorte zu stärken und gleichzeitig eine wohnortnahe Grundversorgung zu sichern. Das Carrée liege außerhalb des definierten Versorgungszentrums. Zitat: „Die starke Preisorientierung des Action-Marktes regt den potenziellen Kunden zu Zusatz- bzw. Impulskäufen an und entzieht dem herkömmlichen Einzelhandel somit Kaufkraftpotenzial für innenstadttypische Sortimente in der Innenstadt und den Nahversorgungszentren im Stadtgebiet.“

Die Verwaltung beabsichtigt, die Entscheidung über die Zulässigkeit der mit der Bauvoranfrage verbundenen Nutzung für zwölf Monate auszusetzen. Darüber hinaus wolle sie kurzfristig Gespräche mit der Action Deutschland GmbH führen, um alternative Ansiedlungsstandorte im Innenstadtbereich zu erörtern.