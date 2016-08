Die Organisatoren des 20. Stadtteilfests Süd-Ost stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich auf viele Gäste, die zwischen Hansaplatz und Glückaufplatz an zahlreichen Ständen stöbern können. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Hansastraße wird zur Feiermeile, wenn am Samstag, 10. September, zum 20. Mal das Stadtteilfest Süd-Ost startet. Auf die Gäste wartet am Nachmittag ein Familienprogramm und am Abend jede Menge Musik.