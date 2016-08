Von Dierk Hartleb

„Dabei kann es sich immer nur um eine erste vorsichtige Prognose handeln“, schränkte Helga Rohden ihre Erkenntnismöglichkeiten in der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Kulturausschuss und Jugendhilfeausschuss ein. Die Schulverwaltung hat die frühere Leiterin der Marienschule gewinnen können, diese Aufgabe in ihrem Ruhestand zu übernehmen. Als wichtige Ergänzung bezeichnete Rohden ihre Zuständigkeit als Koordinatorin für das mit Hilfe des Bundes vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelte Programm „Talent-Campus plus“, in dem junge unbegleitete Flüchtlinge im Alter zwischen zehn und 18 Jahren außerhalb der Schule Deutsch lernen und zugleich ihre handwerklichen Fertigkeiten erproben können.

An einem Beispiel verdeutlichte Helga Rohden, wie wichtig die Clearingstelle auch im Hinblick auf besondere Lebensumstände für die Kinder sei. So habe eine Familie der Diabeteserkrankung eines ihrer Söhne keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Nach ärztlicher Behandlung im Krankenhaus sei das Kind medizinisch nun „richtig eingestellt“ und könne in vollem Umfang am Unterricht teilnehmen.

Lehrer an ihren Leistungsgrenzen

Die von Erhard Richard (CDU) aufgeworfene Frage nach der Einrichtung von Vorbereitungsklassen konnte die Leiterin der Schulverwaltung, Brigga Kazmierczak, nur mit dem Hinweis begegnen, dass das Land eine Beschulung in der Regelschule wünsche. Rhoden lobte in diesem Zusammenhang das große Engagement der Lehrer, die bei der Betreuung der Geflüchteten nicht selten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gingen.

Die Frage von Christoph Aulbur (CDU), warum die Fritz-Winter-Gesamtschule als einzige Schule keine Seiteneinsteiger aufnehme, beantwortete Fachbereichsleiter Christoph Wessels mit dem Hinweis, dass die Gesamtschule künftig auch Seiteneinsteiger aufnehmen werde. Dem Vorschlag von Serhat Ulusoy (SPD), die Flüchtlingskinder im Grundschulalter mehr auf Schulen im Stadtgebiet zu verteilen, um einer Ghettoisierung entgegenzuwirken, hielt Wessels entgegen, damit würde man einen unerwünschten Schülertourismus initiieren.