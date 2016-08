Was haben Kartoffeln mit Schützenwesen zu tun? In Tönnishäuschen eine ganze Menge. Dort wird seit 1996 im Zweijahrestakt ein Kartoffelkönig ausgeschossen. Und dazu gibt‘s Schmackhaftes rund um die „Tolle Knolle“ serviert.

Von Christian Wolff

Vor 20 Jahren feierte Ahlens kleinster Ortsteil sein erstes Kartoffelfest und präsentierte dabei die geballte Wandlungsfähigkeit der „Tollen Knolle“ auf dem kulinarischen Sektor. Zugleich ermittelten die St.-Antonius-Schützen erstmals einen „Kartoffelkönig“, indem sie auf einen selbstgebastelten Knollenvogel anlegten. Am Sonntag, 11. September, findet diese Veranstaltung ihre Fortsetzung. Zwischen 11 und 18 Uhr sind alle Interessierten auf dem Platz vor der Alten Schule willkommen.

Es war eine Innovation, als die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Tönnishäuschen im Jahr 1996 neben ihren zwei Veranstaltungsgrößen – dem Schützen- und dem Winterfest – eine dritte schufen, um den damals veranstaltungsarmen Zeitraum zwischen Sommerferien und Herbstversammlung zu füllen. Dass daraus ein „Dauerbrenner“ würde, konnte vor zwei Jahrzehnten niemand ahnen.

„Die meisten der heute aktiven Jungschützen waren noch gar nicht auf der Welt, als das erste Fest dieser Art gefeiert wurde“, sagt der Vorsitzende Heinrich Wördemann. Der Auftakt fand damals im Innenhof der Alten Schänke Samson statt. Während zahlreiche Damen aus dem Dorf mit Reibekuchen, Gratin, Kartoffelsuppe, Folien- und Bratkartoffeln aufwarteten, rösteten die Kleinen eigene Kartoffeln in einem Lagerfeuer. Auch Gastwirtin Claudia Beste war mit von der Partie.

Seit etwas mehr als zehn Jahren feiert das Kapellendorf an der Alten Schule. Dort sind am 11. September auch zahlreiche Oldtimer-Traktoren und andere Gefährte früherer Zeiten zu bestaunen. Am Nachmittag werden außerdem Kaffee und Kuchen serviert. Spätestens dann wird sich auch die Frage klären, wer zum 20-Jährigen die Würde des „Kartoffelkönigs“ erringt.