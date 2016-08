Gravierende Mängel am Gerätehaus könnten zu einer aufwendigen Sanierung oder gar einem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Dolberg führen. So steht es in einem Beschlussvorschlag, der in Kürze von den politischen Gremien diskutiert wird.

Von Christian Wolff

Seit 1950 ist es in Betrieb, wurde immer wieder mal instand gesetzt. Doch inzwischen weist das Dolberger Feuerwehrgerätehaus derart gravierende Mängel auf, dass die Politik auf grundlegende Maßnahmen, womöglich sogar einen Neubau pocht.

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Vertreter von CDU, SPD, FDP, FWG und Grünen eine Mängelprüfung. „Sollte eine Sanierung nicht mehr in Frage kommen, erarbeitet die Verwaltung zeitnah eine Planungs- und Beschlussgrundlage für die mittelfristige Umsetzung eines Neu- bzw Teilneubaus“, lautet der Beschlussvorschlag, der am Montag, 5. September, ab 17 Uhr im Ortsausschuss Dolberg diskutiert wird.

Drei Tage später steht das Thema auch im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen auf der Tagesordnung. Zur Sicherung des Brandschutzes in Dolberg sieht der Bedarfsplan einen Löschzug mit der Stärke von 30 Einsatzkräften vor. Am Standort Dolberg werden zudem drei Einsatzfahrzeuge vorgehalten. Die Verwaltung will auch den künftigen Raumbedarf aufgrund der aktuellen Daten ermitteln.