Ahlen -

Der komplette Löschzug Hauptwache sowie Kräfte aus dem Süden rückten am Mittwochabend gegen 21 Uhr zur Parkstraße aus. In mehreren Räumen des St.-Franziskus-Hospitals sowie am Zugang zum Stadtpark war starker Brandgeruch wahrzunehmen. Fahrzeuge und Besatzung waren schnell zur Stelle, da noch kurz vor der Alarmierung eine gemeinsame Übung absolviert wurde.