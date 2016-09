30 Jahre Caritas-Sozialberatung: Aus diesem Anlass blickten Mitarbeiter und Kooperationspartner nicht nur in die Vergangenheit, sondern beleuchteten auch das Thema „Armut“ in der Gegenwart.

Von Ralf Steinhorst

Bei nicht wenigen Menschen ist das Geld knapp, nicht selten droht im Extremfall die Obdachlosigkeit. Den Betroffenen steht die Caritas-Sozial-Beratung (CSB) seit nunmehr 30 Jahren zur Seite. Dieses Jubiläum feierte der Caritasverband für das Dekanat Ahlen am Mittwochnachmittag in seinen Räumen an der Rottmannstraße.

Eingeladen waren alle Mitarbeiter sowie Vertreter der zahlreichen Kooperationspartner. Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder hätte auch gerne Betroffene begrüßt, schließlich sollten diese Menschen nicht außen vor gelassen werden. Leider sei es aber auch so, dass diese naturgemäß die Öffentlichkeit scheuen. Um ihre Stimme trotzdem auf der Veranstaltung zu hören, hatte im Vorfeld eine große Fragebogenaktion stattgefunden, deren Antworten auf einer Stellwand zu lesen waren. Aussagen wie „Kann mir keine neuen Geräte leisten, wenn die alten kaputt sind“ oder „Möchte endlich Arbeit finden, nicht mehr vom Amt abhängig sein“.

In einer Gesprächsrunde mit Zeitzeugen wurde die Geschichte der Beratungsstelle wieder präsent. Die Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales bei der Stadt Ahlen, Ulla Woltering, Dr. Ulrich Thien vom Caritas-Diözesanverband, der ehemalige Pfarrer in St. Josef, Karl Döcker, und Bertheide Wirtz von der Pfarrcaritas St. Josef gaben interessante Einblicke. „Geht mit offenen Augen durch die Stadt und seht, dass ihr euch nützlich macht“, gab vor 30 Jahren Pastor Karl Lenfers der Pfarrcaritas den Anschub. „Das lief ohne professionelle Hilfe“, erinnerte sich Bertheide Wirtz. Sozialarbeiter und hauptamtliche Mitarbeiter stießen erst später hinzu. Schließlich scheute der Caritas-Diözesanverband zu Beginn die Kosten.

" „Ich möchte Sie bitten weiterzumachen – wir brauchen Sie!“ Manuela Esper "

Pfarrer Karl Döcker, Nachfolger von Lenfers, lobte die ehrenamtliche Gruppe, die die Not nicht verwaltete, sondern gestaltete. Die Einrichtung des Begegnungs- und Beratungszentrums „Treffpunkt Ost“ am Südberg war 1986 innerhalb der städtischen Obdachlosenunterkünfte ein Meilenstein. Die Gründung des „Warenkorbs“ folgte 1998. „Davon gab es damals noch gar nicht so viele“, bemerkte Hermann Wet­terkamp von der Caritas.

Die Prävention vor Obdachlosigkeit rückte immer mehr in das Zentrum des Aufgabenbereichs, im Jahr 2000 konnte der „Treffpunkt Ost“ in ein Haus mit Wohnungen für sozial schwache Menschen umgewandelt werden. 2003 erfolgte eine weitere Zäsur mit der Einrichtung der Caritas-Beratung Ost. „Die Arbeit ist so erfolgreich, dass seit zehn Jahren keine ordnungsrechtlichen Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden mussten“, betonte Ulla Woltering. Dazu beigetragen hat auch die Entwicklung des Netzwerks mit der Stadt, dem Jobcenter, dem „Forum gegen Armut“, den Stadtwerken, dem Verein „Horizonte“ und dem Arbeitskreis Familienhilfe. Gerade die Zusammenarbeit mit der Stadt Ahlen lobte auch Pfarrer Döcker, die er in dieser Form woanders noch nicht gesehen habe.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinhaus-Voß bescheinigte der Sozialberatung, sich in 30 Jahren immer weiterentwickelt zu haben. „Ich möchte Sie bitten weiterzumachen – wir brauchen Sie!“, appellierte die Sozialausschussvorsitzende Manuela Esper in ihrem Grußwort.

In ihrem Festvortrag „Armut gestern und heute“ bemängelte Michaela Hofmann vom Diözesan-Caritasverband Köln den Umgang mit Armut: „Sie ist wie eine knarrende Tür und keiner gibt einen Tropfen Öl.“ Armut könnte mit einer passenden Erhöhung des Hartz-IV-Satzes wesentlich gelindert werden, die aktuell beschlossene Erhöhung sei aber bei weitem nicht ausreichend. Wie sehr Armut um sich greift, definierte sie an der Lage im Land NRW. Dort gilt jeder fünfte Bürger als vermögenslos, jeder zehnte ist sogar verschuldet. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen ändere sich daran nichts.