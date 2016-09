Die Stadt Ahlen beabsichtigt, auf zwei Teilabschnitte der Theodor-Schwarte-Straße im öffentlichen Straßen- und Wegenetz zu verzichten. Dazu gibt es am 6. September eine Bürgerinformation.

Betroffen sind davon der Bereich vom Heinrich-Winkelmann-Platz bis zur Karlstraße sowie die Sackgasse im Abschnitt entlang des Bahndamms bis zum Konrad-Adenauer-Ring.

„Diese Abschnitte dienen heute vorrangig dem Liefer- und Werksverkehr der anliegenden Firmen Winkelmann und DOW und besitzen für die übrigen Verkehrsteilnehmer nur noch eine untergeordnete Verkehrsbedeutung“, erklärt der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding. Wirtschaftliche und betriebliche Rahmenbedingungen erforderten bei den Unternehmen „eine Optimierung von Materialfluss und Logistik, um im internationalen Wettbewerb ihren Standort in Ahlen und damit Arbeitsplätze zu erhalten.“ Der Stadtrat hatte vor diesem Hintergrund im Dezember beschlossen, alle notwendigen Schritte zur Einziehung und Veräußerung des Straßenabschnitts durchzuführen.

Was die Abtrennung beider Abschnitte für Anwohner und Bürger bedeutet, erläutert die Stadt in einer Infoveranstaltung am Dienstag, 6. September, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.