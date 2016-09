Von Ulrich Gösmann

Was Lage ausmacht. „Ich hatte das Gefühl, sie wäre ein ordentliches Stück gewachsen“, gesteht Jörg Pieconkowski im Pulk staunender Passanten. Der Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben ist am Donnerstagmorgen beim Umzug der Stele – dem Mahnmal deutscher Teilung – Regie führend dabei. Der Fünf-Tonnen-Koloss wechselt eigentlich nur die Straßenseite. Auf dem künftigen „Platz der Städtepartnerschaft“ zwischen Europakreisel und Friedrich-Ebert-Halle ist das Denkmal aber plötzlich ein anderes. Weil es in ganzer Länge wirkt.

Gegenüber – im „Berliner Park“ – fiel der Vier-Meter-Riese kaum noch auf. Unter wuchtigen Kastanien fristete er lange Zeit ein wortwörtliches Schattendasein. Im Zuge der Umgestaltung des „Berliner Parks“ zum Sportpark wechseln Stele und andere Skulpturen den Standort und finden konzentriert zusammen.

Per Ladekran wurde das Schwergewicht am Morgen angehoben und auf kurzem Wege in einem Konvoi – einmal sachte über den Kreisel – auf die andere Straßenseite gebracht. Dort traf es als erstes Objekt ein und sollte eigentlich – wie all die, die in Kürze folgen – auf ein Podest gesetzt werden. „Erst als wir sie freigelegt hatten, haben wir gesehen, wie sie im Boden gestanden hat“, sagt Jörg Pieconkowski. Fest verwurzelt in einem Betonfundament, das noch einmal das gleiche Gewicht auf die Waage bringt. Das bleibt nun dran und wird wieder in einem Loch verschwinden. Das runde Podest, auf dem demnächst auch andere Skulpturen stehen, muss in diesem Fall auf Maß drum herum gearbeitet werden.

„Berliner Bär“ und „Berliner Mauer“ flankieren die Stele, sobald sie fertig sind. Das Originalstück Grenzmauer wird noch in einem Schülerprojekt vorbereitet. Bär sowie die Skulptur „Jungen mit Fisch“ machen parallel einen Abstecher in die Bronzegießerei, wie Steinmetz Ulrich Magera erzählt. „Wir haben sie gereinigt und gesehen, dass da noch einiges kaputt ist.“ Eingeritzte Namen, verschlissene Dübel – eigentlich nur Kleinigkeiten, die aber gemacht werden müssten. Bis zum Monatsende soll auch der „Berliner Bär“ auf dem Platz der Städtepartnerschaft stehen. Für die themenfremden „Jungen mit Fisch“ geht die Reise zurück in den Park. Dafür wechseln die Partnerschaftsschilder die Straßenseite. Ein Hin und Her mit Konzept.

Der neue Platz wird mit Rasen eingesät und von einem Weg aus Natursteinpflaster halbrund durchzogen, der Innenkreis mit neun säulenförmigen Tulpenbäumen bepflanzt. Eine Bank lädt – wenn alles auf Position ist – zum Verweilen und „Wirken lassen“ ein.