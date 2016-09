Busse kommen kaum noch durch. Auch an anderen Stellen wird es immer wieder eng auf der Gemmericher Straße. Ein neues Parkkonzept soll das ändern.

Von Ralf Steinhorst

Das neue Parkkonzept für die Gemmericher Straße im Abschnitt zwischen Röteringshof und Hövenerort ist entworfen. Jetzt werden die Bürger mit in die Diskussion einbezogen. Deshalb lud das Stadtteilbüro Süd am Donnerstagnachmittag in seine Räumlichkeiten ein.

Im Stadtteilbüro hing schon seit einigen Wochen der Entwurf für das Parkkonzept aus. „Da muss etwas passieren“, hatte Stadtteilbüro-Geschäftsführer Hermann Huerkamp festgestellt und Heino Hilbert, bei der Stadt für Verkehrsplanung zuständig, um Erläuterung gebeten. Der stellte zunächst fest, dass die Linienbusse im südlichen Teil der Gemmericher Straße Probleme haben, durchzukommen. Aufgabe sei es nun unter anderem, diese Situation zu entschärfen und Parkraum unter der Berücksichtigung der vielen vorhandenen Zufahrten zu schaffen. Hier heißt das Zauberwort „Parkversätze“.

Als ersten kritischen Punkt brachten die Bürger die Parkbucht gleich vor dem Stadtteilbüro vor. Parkt dort ein Lkw oder ein Pkw etwas in die Straße herein, stockt der Verkehr wegen der Wartezone auf der anderen Straßenseite vor der Ampel. Hier denkt Heino Hilbert darüber nach, die Parkzone um eine Fahrzeuglänge zu kürzen.

Den Vorschlag, Radwege zu verschlanken, lehnte Heino Hilbert ab. Denn aus Kostengründen sind Straßenbaumaßnahmen ausgeklammert, die Parksituation soll nur durch neue Beschilderung geregelt werden. Auch Parkmarkierungen kommen nicht in Frage, um mit den Parkzonen flexibel bleiben zu können. Gerade auch in der Testphase, die voraussichtlich neun bis zwölf Monate dauern soll.

Der Containerstandort am Kiosk wird bleiben, eine Kurzparkzone soll dort eingerichtet werden. Dem Wunsch nach Tempo 30 konnte Heino Hilbert nicht nachkommen: „Die Straße gehört zum Straßenvorbehaltenetz und ist auch kein Unfallschwerpunkt“.

„Einer von 150 fährt vielleicht zu schnell“, beruhigte auch Bezirkspolizist Norbert Caspar, die Verkehrssituation lasse schnelles Fahren nicht zu.

Anwohner Hazar Recep hätte gerne auch einen Versatz auf dem Teilstück zwischen Hövenerort und der Kreuzung Sudholtshof gesehen, der aber ist wegen der Hauszufahrten nur schwer möglich. Trotzdem will sich Heino Hilbert mit diesem Teilbereich noch einmal beschäftigen.

Bis zum 15. September können sich Bürger noch mit Vorschlägen einbringen, am 20. September wird das Parkkonzept im Betriebsausschuss vorgestellt. Sollte die Zustimmung erfolgen, geht das Projekt ab Oktober in die Erprobungszeit.