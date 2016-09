Von Ulrich Gösmann

Kurzer Knick am Wochenende, dann noch eine stabile Hochdruckphase – aber dann: Saison-Schluss im Freibad. „Wir haben uns gesagt: Sie soll bis Sonntag, 11. September, laufen“, kündigt Betriebsleiter Thomas Schliewe an. Das allerdings ohne Gewähr. Denn: Sollte sich am Wetter noch Gravierendes ändern, dann auch an der aktuellen Deadline.

1 000 Besucher fehlen der Statistik am Freitagmorgen noch, um den Sprung über die gleichfalls mäßige Vorjahressaison zu nehmen. Nach einer heißen Augustwoche, die mit 10 000 Besuchern mehr Gäste ins Bad lockte als der ganze Juni (9 000), lässt sich aus dieser Woche schon der September herauslesen: Am Dienstag kamen nur noch 320 Gäste, am Mittwoch 560, am Donnerstag 260.

Schlusslichter der Saison: Die Monate Mai und Juni fielen wegen instabiler Wetterlagen weitestgehend ins Wasser, der Juli endete unterdurchschnittlich. Der August konnte mit insgesamt 16 000 nur noch „Ergebniskorrektur“ betreiben, wie Schliewe anmerkt. Dennoch hätten es viele noch einmal so richtig genossen.