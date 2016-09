Zum ersten Mal werden die Schützen und Musiker aus Dolberg ihr Oktoberfest auf einen zweiten Tag ausdehnen: Somit steigt sowohl am Freitag, 23. September, als auch am Samstag, 24. September, eine Mordsgaudi in der Mehrzweckhalle. „Der Samstag ist bereits ausverkauft“, sagt Mitorganisator Jochen Rabe im Gespräch mit der „AZ“. Wer sich für den Freitag noch einen Platz unter dem weißblauen Hallen-Himmel sichern will, kann sich an Ewald Schellhase unter der Telefonnummer 01 73 / 2 81 49 89 wenden. Zu den Programmhöhepunkten gehört erneut das „Original Schwarzwald-Sextett“.