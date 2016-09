Der Mittelstand wird immer mehr zum bevorzugten Angriffsziel von Cyber- Kriminellen. Unternehmens daten werden ausgespäht, die Einkaufspreise landen bei der Konkurrenz, man hat sich einen Trojaner gefangen – Gefahren lauern auf vielfältige Weise. Das war Grund genug, dass sich der Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub (IWC) dieses Themas annahm und auch die Mittelstandsvereinigung und „Pro Ahlen“ mit ihren Mitgliedern zu einer Vortragsveranstaltung unter der Überschrift „Hacker, Datenklau, Spionage – die große Bedrohung für den Mittelstand“ einlud. Referent im Restaurant „Chagall“ war am Dienstagabend Eric Fellmann, Geschäftsführer der Ahlener Firma „IT4you network“.

In den beiden letzten Jahren wurde Fellmann zufolge in Deutschland jedes zweite Unternehmen Opfer von digitaler Wirtschaftsspionage, Sabotage und Datendiebstahl. Gründe dafür seien innovative Produkte sowie international starke Stellungen deutscher Unternehmen in ihrem jeweiligen Marktsegment. Dadurch entstünden Schäden in Höhe von 51 Milliarden Euro pro Jahr, informierte der Experte.

Weitere Folgen seien Imageschäden nach Sicherheitsvorfällen, das Unternehmen würde in seiner Existenz gefährdet, Rechtsstreitigkeiten verursachten ebenfalls hohe Kosten. Der Verursacherkreis sei eher im unternehmerischen Umfeld sowie bei aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern zu suchen.

Viele Unternehmen seien mittlerweile hinsichtlich der Bedrohungen sensibilisiert und verfügten über einen gewissen Basisschutz. Dennoch investierten sie noch zu selten in umfassende Schutzmaßnahmen. So gelänge es Hackern immer wieder, geschäftskritische Informationen von Unternehmen zu erhalten.

Wichtig sei es, die Bedrohungslage schnell zu erkennen und zu reagieren. Sofortmaßnahmen gegen Kryp­to-Trojaner wären Backups. Zudem sollten keine administrativen Rechte vergeben werden, die nicht benötigt werden. Die E-Mail- und Web-Gateways seien richtig zu konfigurieren. Viren- und Spam-Scan sollte für alle ein- und ausgehenden E-Mails vorgesehen sein. Security-Komponenten müssten miteinander kommunizieren können und somit Ereignisse korrelieren und automatische Gegenmaßnahmen bei möglichen Sicherheitsvorfällen auslösen können.

Am Ende seines Vortrages ging Eric Fellmann auf die langfristigen technischen Maßnahmen ein. Diese lägen in der Segmentierung des Firmennetzwerkes und der Verschlüsselung von Un­ternehmensdaten. Der IWC- Vorsitzende Jürgen Henke freute sich über die rege Diskussion und darüber, dass das Thema auf so großes Interesse stieß.