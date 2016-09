Die Backstube kennt Jörg Haake von Kindesbeinen an. Unzählige Brote, Brötchen, Kuchen und Berliner haben die Räume an der Beckumer Straße in den vergangenen Jahrzehnten verlassen. Im kommenden Jahr ist Schluss. Foto: Christian Wolff

Zum 31. August 2017 schließt die Bäckerei Haake ihre Pforten. Der Traditionsbetrieb an der Beckumer Straße sollte eigentlich von Jörg Haake in der dritten Generation übernommen werden, doch die Gesundheit des 39-Jährigen durchkreuzten die Pläne jäh.

Von Christian Wolff

Die Wertschätzung, die vielen guten Worte und Wünsche der Kunden – sie tun gut und zugleich weh. Seit Michael und Annegret Haake Anfang dieser Woche die Schließung ihrer Bäckerei zum 31. August 2017 angekündigt haben, gibt es kaum ein anderes Thema mehr an ihrer Ladentheke an der Beckumer Straße 170. Besonders Sohn Jörg Haake, der den Betrieb eigentlich übernehmen wollte, tut es leid, dass die über 70-jährige Geschichte des Familienbetriebs im kommenden Jahr ein Ende findet.

„Seit der Grundschule stand für mich fest, dass ich Bäcker werden möchte“, sagt Jörg Haake. Sein Leben lang habe er darauf hingearbeitet. Nach Abitur, Ausbildung und Meisterprüfung schien der Weg geebnet, die Zukunft verplant. „2014 haben meine Frau und ich nichts anderes gemacht, als die Übernahme vorbereitet, Gespräche geführt und Verträge ausgearbeitet. Wir waren noch auf einer Fachmesse in Stuttgart, voller Vorfreude.“

Andrea Yavuz (2.v.l.) und Jasmin Marciniak (r.), hier mit einer Kundin und Jörg Haake, gehören zum bewährten Team hinter der Bäckertheke. Foto: Christian Wolff Andrea Yavuz (2.v.l.) und Jasmin Marciniak (r.), hier mit einer Kundin und Jörg Haake, gehören zum bewährten Team hinter der Bäckertheke. Foto: Christian Wolff

Der 4. Dezember 2014 änderte jedoch alles: Knapp vier Wochen vor dem anvisierten Übernahme-Stichtag hatte Jörg Haake mit starken Schwindelgefühlen und Sehstörungen zu kämpfen. „Ich stand vor dem Backofen und traf nicht mehr den Knopf zum Anschalten“, erinnert sich der heute 39-Jährige. Sofort ging‘s ins Krankenhaus. Erster Verdacht: Hörsturz. Eine Woche später, der Familienvater wurde inzwischen in der münsterischen Uniklinik behandelt, war klar, dass eine lebensgefährliche Entzündung des Gehirns die Ursache war – ausgelöst durch einen Herpesvirus. Eine niederschmetternde Diagnose. „Ich wurde ins künstliche Koma versetzt.“

Die Zeit zwischen Hoffen und Bangen, Operationen und Rehabilitation kann Jörg Haake kaum in Worte fassen. „Ich musste das Sprechen, Gehen und Greifen völlig neu lernen“, fasst er sich kurz. Dass er nun, ein Jahr und neun Monate nachdem er ins Krankenhaus musste, wieder stundenweise in der Bäckerei helfen kann, grenzt an ein Wunder. Trotz aller Fortschritte und der ihm eigenen Zuversicht sieht sich der Bäcker nicht in der Lage, den Betrieb ganz alleine weiterzuführen. „Dafür ist viel mehr Kraft nötig. Mir tut das für unsere Mitarbeiter leid und ganz besonders für meinen Opa, auch wenn er es nicht mehr erlebt. Wenn man bedenkt, unter welch widrigen Umständen er diesen Betrieb damals aufgebaut hat, ist das traurig.“ Der Slogan „Haake-Brot macht Wangen rot“ ist heute sogar über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Gerne hätte Jörg Haake am 22. Oktober 2015 mit den Kunden und den rund 30 Beschäftigten das 70-jährige Bestehen gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt hielten seine Eltern Annegret und Michael, heute 59 und 62 Jahre alt, unvermindert die Fahne hoch, standen täglich im Geschäft, ebenso das Team. Dazu gehört mit Frank Möllmann sogar jemand, der schon Praktikum und Ausbildung an diesem Ort absolviert hat.