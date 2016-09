Bei starkem Niederschlag den Rückstau im Kanal und „Hochwasser“ in Kellern vermeiden – das soll das neue Regenrückhaltebecken an der August-Kirchner-Straße.

Erdhügel jetzt auch auf der Wiese zwischen Werseradweg und Parkplatz Friedrich-Ebert-Halle. Die Bilder gleichen denen im vorderen Bereich des „Berliner Parks“. Während in diesen Tagen zwischen Parkbad und Dolberger Straße Voraussetzungen für eine Natur-Eisbahn geschaffen werden (wir berichteten), entsteht im Schatten der Fritz-Winter-Gesamtschule ein neues Regenrückhaltebecken.

In Folge des Jahrhunderthochwassers bereits mit einem Erdwall ausgestattet, um Ausweichfläche zu schaffen, geht es jetzt auf 3000 Quadratmetern 40 Zentimeter in den Boden. „Wir gehen nicht tiefer, um das Gelände nicht noch mit einer Einzäunung versehen zu müssen“, so Projektleiter Raimund Möller von den Ahlener Umweltbetrieben.

Das Rückhaltebecken gehört zur Baumaßnahme August-Kirchner-Straße. Von dort wird Niederschlag über einen Regenwasserkanal in die Werse geleitet. Sollte der Pegel zu hoch sein und es zu einem Rückstau kommen, übernimmt das Becken. Dadurch, so Möller, solle verhindert werden, dass bei Rückstau Schachtdeckel auf der Straße hochgedrückt würden. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit, dass künftig Wasser in Kellern stehe, noch geringer. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Erdarbeiten abgeschlossen sein.