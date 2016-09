Von Dierk Hartleb

In den Arbeiten von Simon Halfmeyer, den der Kunstverein erstmals in Ahlen vorstellt, ist die Natur allgegenwärtig. Aber die Art der Darstellung entspricht nicht den gängigen Vorstellungen. Die Besucher der Vernissage am kommenden Freitag, 9. September, in der Stadt-Galerie sollten sich auf einiges gefasst machen, denn der in Düsseldorf lebende Künstler wartet mit Überraschungen auf.

Als Erstes fällt die blaue Gestaltung der rückwärtigen Wand auf, die die ganze Breite des Raums einnimmt. „Ich setze mich oft mit vorgefundenen Räumen auseinander“, erläutert Halfmeyer. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Malerei, die dem Raum mehr Tiefe zu geben scheint. Mit der Tatsache, dass das Wandbild am Ende der Ausstellung wieder verschwindet, wenn es weiß übermalt wird, kann Halfmeyer durchaus leben. Nur damit nicht, wenn die Fotos von der Wand nicht seinen Ansprüchen genügen.

„Ich bin geduldig“, sagt der gebürtige Hamburger über sich selbst. Und Geduld ist nicht nur bei dem Wandbild gefragt, dass in den vergangenen fünf Tagen langsam gewachsen ist und entgegen der eigenen Erwartung noch nicht abgeschlossen ist. Auch die skulpturale Holzarbeit mit dem Titel „Ich war noch niemals in Herrenhausen“ aus dem Jahr 2005 war sehr zeitaufwendig. In die Sperrholzplatten hinein hat Halfmeyer Hunderte von floralen Elementen geschnitten, so dass im Gegenlicht ein flirrendes Bild entsteht.

Grundlage seines künstlerischen Schaffens, das auch Gemälde umfasst, sind Zeichnungen und Fotos, die beinahe tagebuchartig entstehen. In diesem Archiv befinden sich die Ansichten von Hochhäusern, architektonische Elemente und Teile der Stadtmöblierung wie Laternen, Lichtmasten, Oberleitungen, Treppen, Geländer und Brücken. Diese Fragmente urbaner Stadtlandschaften tauchen in seinen Gemälden mit Formen wieder auf, die sich verselbstständigt haben und werden mit Teilen der domestizierten Natur in Töpfen, Gärten und Gewächshäusern in Beziehung gesetzt.

Dabei entsteht ein reizvoller, gelegentlich auch absurd wirkender Dialog von Architektonischem-Urbanen und dem Natürlich-Organischen auf der anderen Seite. Als dauerhafte Herausforderung empfindet es der gelernte Bildhauer, die zweidimensionale Zeichnung ins Dreidimensionale zu übertragen.

Auch den Titel der Ausstellung „Simplify & Condense“ (Vereinfachen und verdichten) hat Halfmeyer bewusst gewählt. Er beschreibt die Arbeitsweise des Künstlers auf sehr anschauliche Weise.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 9. September, um 19 Uhr. Zur Einführung spricht die künstlerische Leiterin des Kunstvereins, Andrea Bergmann, nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Claudia Moseler.