Die gesamte Fußgängerzone verwandelte sich am Samstag in eine echte Weinstraße. Überall gab es Rot, Weiß und Rosé zum Verkosten. Bei den Besuchern kam das Konzept gut an.

Bei idealem Wetter ging das erste Weinfest der „Werbenden Gemeinschaft“ am Samstag an den Start. Wer eines der speziellen Weingläser erworben hatte, bekam bei den teilnehmenden Geschäften kostenlos eingeschenkt. Weine von trocken bis lieblich sowie rot, weiß oder Rosé konnten verkostet werden. An drei Stellen kam noch Livemusik dazu.

„Es ist schön, dass in Ahlen etwas geschieht“, kommentierte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Franz Tripp, das Weinfest. Die Stiftung war mit einem Stand vertreten.

Auch die Besucher aus Ahlen und Umgebung zeigten sich angetan von dieser Idee. Raphael Fischer, einer der Initiatoren des Fests, zeigte sich mit dem Zuspruch zufrieden.

Einige der Geschäftsleute machten spezielle Angebote zum Weinfest. Bei „Betten Gahrmann“ in der Weststraße war die Vermessung des Rückens möglich. Zu Gast war hier Markus Kamps, der Vorträge zum gesunden Schlaf hielt.

Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Geschirr, Pfannen und vieles mehr bot das Porzellanhaus Ostermann an. Als es gegen Mittag wärmer wurde, sorgte hier Theo Ostermann ganz schnell für Kühlbehälter für die Weinflaschen.

Am Anfang der Oststraße war „electroplus“ Dinkelmann mit von der Partie. Neben Sonderangeboten gab es vor der Tür Livemusik zu hören. Aber der Publikumszuspruch war überschaubar. „Es ist schade, dass hier kaum Geschäfte hier mitmachen. Seit der Schließung von „Marktkauf“ ist die obere Oststraße ohnehin etwas abgehängt“, befand Egon Dinkelmann.

Der meiste Betrieb herrschte natürlich am Marienplatz. Frank und Tina Meierhenrich spielten dort auf. Kulinarisch gab es frischen Flammkuchen von Zimmermeier, gegenüber bewirtete das „Las Tapas“ und daneben präsentierten Gerardo Lombardi und Paolo Gamba eigenen Wein und Wein-Eis. Frische Matjesbrötchen hatte der Angelverein im Angebot.

Extra von Mallorca importierten Wein kredenzte die Buchhandlung Sommer in einem Doppeldeckerbus. Hier zeigte sich auch die „Ahlener Zeitung“ – schließlich ist Sommer die „AZ“-Servicestelle mitten in der Innenstadt. Lieftüchter startete in den SSV-Endspurt. Wein genießen und sich beraten lassen war angesagt.

In den neuen Räumen in der Weststraße präsentierte sich „La Casa“. Aus der Hellstraße hatte „Rund um Chick“ am Marienplatz einen Stand aufgebaut und servierte Riesling von der Mosel. Auf dem Marktplatz machte das „Café Stubs“ beim Weinfest mit, das von verschiedenen weiteren Geschäften wie der „Raiffeisen“ unterstützt wurde.