Von Ralf Steinhorst

Zur jährlichen Konferenz der Senioren in neuen Netzwerken („Sinn“) war der der Saal in der Familienbildungsstätte am Freitagnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben den Themenschwerpunkten „Bank für alle Generationen“ und „Altersarmut“ wurde auch viel gesungen und sogar Sitzgymnastik zur zwischenzeitlichen Auflockerung durchgeführt.

Vor dem offiziellen Vortragsbeginn hatten alle Teilnehmer Zeit, sich an den Ständen auf dem „Markt der Möglichkeiten“ zu den Themen des Nachmittags zu informieren. Auch die neu aufgelegte „Sinn“-Broschüre mit dem kompletten Angebot des Netzwerks war erhältlich.

In seiner Eröffnungsrede unterstrich Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Bedeutung des Netzwerks für die Seniorenarbeit in Ahlen: „In ihrem bürgerschaftlichen Engagement und ihrer Attraktivität schlägt das Herz unserer Stadt“. Er begrüßte auch eine dreiköpfige Delegation aus Beverungen an der Weser, mit der das „Sinn“-Netzwerk enge Verbindungen pflegt.

Dass das Netzwerk auch ein Gewinn für die Familienbildungsstätte ist, stellte deren Geschäftsführer Lars Koenig fest. Deshalb wolle die Institution das Netzwerk weiterhin unterstützen.

Dr. Timm Hüttemann von der Sparkasse Münsterland Ost sprach über das Konzept „Sparkasse – Bank für alle Generationen“. Den Abbau der Filialen erklärte er damit, dass mobile Bankgeschäfte auch bei Senioren zunehmen, die Bank also kundenorientiert agiere. Er versicherte aber, eine Direktbank werde die Sparkasse nie werden, den Telefon- und Onlinebereich aber weiter ausbauen. „Auch die moderne Bank ist etwas für Senioren“, versuchte er die teilweise skeptischen Teilnehmer zu beruhigen.

Das Projekt „Demokratie leben“, das die Kultur des respektvollen Miteinanders fördern will, stellte Michael Engbers vor. Großen Applaus gab es für ihn für das Video „Altersarmut einfach erklärt“. „Das Thema ist komplex“, bekannte Engbers und stellte fest: „Die Altersarmut nimmt zu.“ Reformen seien zwar kompliziert, trotzdem riet Michael Engbers den Senioren, sich damit zu beschäftigen und auch Stellung zu beziehen.

Der Singkreis „2500 Lebensjahre“ brachte die Versammlung musikalisch in Schwung. Der Chor hofft auf neue Mitglieder, gesungen wird jeden dritten Mittwoch im Monat um 15 Uhr in Mittrops Deele. Auch Bettina Neuhaus lud zum Singen ein, animierte aber noch zusätzlich zur Sitzgymnastik.

Sebastian Richter vom „Forum gegen Armut“ erklärte die Funktionsweise des Lebensmitteltaxis. Und Berni Recker und Sven Klos vom Verein „Keiner geht verloren“ stellten die Taschengeldbörse vor, bei der Senioren Schüler für Hilfsdienste anfordern können. Cristina Loi warb für Patenschaften für Flüchtlinge, einem Projekt der Seniorenbüros.

Die Selbsthilfegruppe Leukämie und Lymphom Münsterland ist neues Mitglied im „Sinn“-Netzwerk und stellte sich vor. Deren Vorsitzende Petra Brennert verdeutlichte den Wert von Selbsthilfegruppen nicht nur für Betroffene, sondern auch Angehörige.