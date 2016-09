Jeanette Assiamah begeisterte ihr Publikum am Samstag in der St.-Bartholomäus-Kirche. Und das versüßte im Gegenzug der Sängerin den Vormittag. . .

Von Ralf Steinhorst

Eine Sängerin mit großartiger Stimme erlebten die Besucher am Samstagvormittag bei der „Marktmusik“ in der St.-Bartholomäus-Kirche. Jeanette Assiamah sang einen Mix aus Gospel, Pop und Soul Liedern. Beim Abschlusslied wurde sie von der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus begleitet.

„Heute verlassen wir die klassischen Farben“, führte Kantor Andreas Blechmann in das Konzert ein, das vor allem Gospelsongs beinhaltete. Er erinnerte daran, dass der Gospel ursprünglich die Gesänge der afroamerikanischen arbeitenden Bevölkerung auf dem Land beschreibt. Aus heutiger Sicht ist er eine Mixtur aus Pop und Soul mit religiösem Hintergrund, die die gute Nachricht des Evangeliums zum Thema hat.

Diese positive Ausstrahlung vermittelte Jeanette Assiamah bei ihrem Konzert, in dem sie von Andreas Blechmann am Keyboard begleitet wurde. Schon der von ihr in deutscher Sprache gesungene Song „Du bist mein Ziel“, von Andi Weiss geschrieben, zeigte den religiösen Hintergrund auch im Pop auf. Jeanette Assiamahs geschmeidige Stimme in Kombination mit der Klangfülle der St.-Bartholomäus-Kirche begeisterte die Konzertbesucher.

Beim Klassiker „Lead On Me“ von Bill Withers hielt sich das Publikum dann auch nicht mehr zurück und begleitete mit Fingerschnipsen. Grund genug für die Sängerin, ihre Zuhörer zum Klatschen aufzufordern – auch weil sie Andreas Blechmann versprochen hatte, das Publikum zum Klatschen zu bringen. „Sie haben mir den Samstagmorgen versüßt“ bedankte sich die Sängerin fast schüchtern.

Jeanette Assiamah sang das Konzert souverän, auch als Andreas Blechmann der Notenständer vom Keyboard auf den Boden wegklappte, war sie zur Reparatur der Situation schnell zur Stelle, ohne den Gesang zu unterbrechen. Ein Höhepunkt war Marvin Gayes „Ain’t Mountain High Enough“, den sie mit beeindruckend zurückhaltender Stimmer leiser vortrug als das Original. Ein schönes Klangvolumen ergab sich zum Abschluss zusammen mit der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus beim „Agnus Dei“. Schon 2008 hatten Chor und Sängerin zusammen eine Messe gesungen. Nach dem Konzert hatte es Jeanette Assiamah eilig. Schon am Abend sang die Dortmunderin in Dresden.

Mit einem Text des Schriftstellers und Kabarettisten Hanns-Dieter Hüsch komplettierte Ilse Blomberg die „Marktmusik“. Mit „Mein Herz schlägt ungemein“ drückte Hüsch seine Freude darüber aus, dass er sich in Gott geborgen weiß.