Fahrradtour zum Gelände am alten Güterbahnhof: Rudolf Jaschka, Monika und Jürgen Mrosek ließen sich von Bernd Döding (2.v.l.) und Frank Buntrock (r.) über das Bauvorhaben informieren. Foto: Alexander Weiß

Zwei Rundgänge über das Gelände des Bauhofs an der Alten Beckumer Straße und zum Gelände am Güterbahnhof, auf dem der Neubau geplant ist, hatten die Umweltbetriebe am Samstag angeboten. Die Teilnehmer erfuhren dabei interessante Hintergründe.

Von Alexander Weiß

Wie steht es um den Bauhof an der Alten Beckumer Straße? Um diese oder ähnliche Fragen zu beantworten, luden der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding und sein Mitarbeiter Frank Buntrock am Samstagvormittag Interessierte zu zwei Rundgängen ein, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Anschließend stand ein gemeinsamer Fahrrad-Exkurs zum Standort des zukünftigen Bauhofes am alten Güterbahnhof auf dem Plan.

Ein Umzug des Bauhofs ist notwendig geworden, denn der alte Vertreter hat bis heute mit enormen Platz- und Unterhaltungsproblemen zu kämpfen. Diese wurden auch besonders deutlich bei den Führungen, die Einblicke auch an die Orte gaben, die betriebsfremden Personen normalerweise nicht zugänglich sind.

Der erste Problempunkt sind die mangelhaften Platzverhältnisse, die nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen. Teure Dienstfahrzeuge haben teilweise keine Überdachung und sind der Witterung frei ausgesetzt, auch die bestehenden Hallen sind für die derzeitigen Fahrzeuge nur notdürftig ausgelegt. Auch fürs Personal muss sich etwas ändern, denn auch hier entspricht die Örtlichkeit nicht mehr den allgemeinen Standards. „Als ich hier angefangen habe, waren wir etwa 30 Personen. Heute arbeiten etwa 100 Personen hier, dafür ist der Bauhof damals nicht konzipiert worden“, so Bernd Döding.

Nebenbei hatte die Zeit ihr Übriges getan, denn auch die Gebäude wirken marode und sind teilweise gesperrt, zum Beispiel die Durchfahrtshalle auf der Rückseite des Bauhofes. „Das Gebäude hat durch den Sturm Kyrill einiges einstecken müssen“, erklärte Frank Buntrock, der mit dem Thema „Neubau des neuen Baubetriebshofes“ betraut ist.

Und als wäre das nicht genug, kommen auch noch die Unterhaltungsprobleme hinzu, denn die Anlagen entsprechen schon lange nicht mehr den energetischen Bedingungen, die heutzutage vorgeschrieben sind.

Mit dem neuen Projekt am alten Güterbahnhof sollen diese Probleme endlich der Vergangenheit angehören, doch bis dahin ist es noch etwas hin. Auch die Interessierten, die sowohl an den Rundführungen teilgenommen hatten und sich anschließend der Exkursion zum zukünftigen Baubetriebshof anschlossen, fanden zunächst einmal ein verwuchertes Brachland vor. Das gesamte Projekt wird erst im Jahr 2018 abgeschlossen sein. „Im Frühjahr 2017 beginnen wir mit einer ersten Baufeldräumung und Modellierung. Den ersten Spatenstich erwarten wir voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres“, so Bernd Döding. Die entstehenden Gebäude sollen dann neusten energetischen und räumlichen Standards entsprechen.

Schließlich wurde auch noch ein letzter Kritikpunkt angesprochen, der sich allerdings nicht auf den alten Betriebshof bezog, sondern durch die Medien ging. Anwohner des alten Güterbahnhofs befürchteten nämlich eine fortschreitende Geruchsbelästigung durch den Umschlag von Müll und sogar eine Wertminderungen ihrer Grundstücke. „Gerüche sind bei diesen Prozessen nie zu hundert Prozent vermeidbar, doch wir versuchen alles mögliche, um diese zu minimieren“, versuchte Frank Buntrock den Awohnern die Sorgen zu nehmen. Geplant sind zwei Schnelllauftore, die jeweils auf und zu sind. Des Weiteren denken die Verantwortlichen über so genannte „Luftvorhänge“ nach, die ebenfalls eine Geruchsbelästigung vermindern sollen.

Das Projekt könne durchaus zu einer Aufwertung des bis dato eher unattraktiven und verwucherten Altlastenstandortes führen und endlich wieder einen angemessenen Betriebsablauf gewährleisten.