Kinder und Jugendliche können ihrer Kreativität wieder freien Lauf lassen. Im Kunstmuseum startet am 10. September der nächste Workshop, in dem es um Malerei geht.

Mit dem neuen Schuljahr starten auch wieder die Angebote der Museumspädagogik des Kunstmuseums Ahlen. Den Anfang macht am kommenden Samstag, 10. September, von 10 bis 13 Uhr der Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Mit der Malerei geht es in dem Kurs ganz klassisch zu, auch wenn das Museum aktuell nicht nur Gemälde zeigt. Vielmehr sollen auch die anderen präsentierten Bilder, die in den unterschiedlichsten Techniken ausgeführt wurden Anregungen liefern für eigene Bildideen. Ob kleine Leinwände oder eher das große Format – die Kursteilnehmer entscheiden selbst, was und wie sie arbeiten möchten. Die Museumspädagogin Alexandra Dolezych hält einiges an Leinwänden, Farben und Pinseln parat.

Dieses Angebot ist dank der Unterstützung des Förderkreises Kunstmuseum kostenlos. Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer 9 18 30.