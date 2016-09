Einmal sehen, wie eine Sternekoch am Grill arbeitet – das wollten am Samstag auch viele Ahlener und Vorhelmer. Sie kamen zu „Ole‘s Inn“ nach Enniger, um eine Grillshow mit dem „Vorkoster“ Björn Freitag live zu erleben. Und natürlich, um zu probieren.

Von Leon Walter

Für gewöhnlich verbringt Björn Freitag seinen Samstag im Herzen des Ruhrgebiets. Dort versorgt er regelmäßig die Fußballer des FC Schalke 04 mit kulinarischen Spezialitäten und sorgt dafür, dass sie für den Spieltag gut gerüstet sind. An diesem Wochenende erwartete den Sternekoch jedoch ein Alternativprogramm: Im „Ole‘s Inn“ im Ortskern von Enniger fand eine Grill-Party unter seiner Anleitung statt. Bis zum frühen Abend bekochte er die Besucher des lange im Voraus ausgebuchten Events. Bei herrlichem Grillwetter war der Biergarten des Restaurants im Voßbachdorf voll besetzt.

Die „eigentliche Schnapsidee“, wie Mitorganisator Thomas Hermes-Huerkamp sie nennt und die ihm beim Abendessen in Olaf Lills Restaurant in den Sinn kam, sei dann tatsächlich umgesetzt worden. Björn Freitag wurde im Handumdrehen von ihm und dem Hausherrn im „Inn“ einfach eingeladen. Und Björn Freitag sagte zu. Dass die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende spielfrei hatte, kam sowohl Olaf Lill als auch dem bekannten Koch gelegen.

Björn Freitag, welcher vor allem aus WDR-Formaten wie „Der Vorkoster“, „Einfach und Köstlich“ oder auch aus der „Servicezeit“ bekannt ist, freute sich über die Einladung und richtete gleich ein Lobeswort an den Chefkoch im Hause. „Ole‘s Inn“ erinnere ihn mit seiner „hohen Qualität zu einem guten Preis“ an seinen eigenen Vater, der ebenfalls Besitzer einer Restaurant-Kneipe gewesen sei. „Woanders zahlt ihr für so ein Essen dreimal so viel“, hob er die Produkte hervor.

Fotostrecke Foto: Leon Walter

Der Dorstener Starkoch ließ die anwesenden Besucher dann aber auch nicht lange warten. Zum Einstieg bereitete er mit seinem Team geräucherten Lachs vor, der im Anschluss in kleinen Probierportionen an die Gäste – darunter zahlreiche Ahlener und Vorhelmer – verteilt wurde. Beim bloßen Zuschauen blieb es dabei aber nicht. Sechs Freiwillige unterstützten jeweils den Kochprofi handfest bei der Zubereitung der verschiedenen Gerichte. Björn Freitag war es dabei wichtig, positive Stimmung im Sinne einer echten Grill-Party aufkommen zu lassen. „Ich stehe auch eher auf Gaudi-Veranstaltungen“, erklärte er schmunzelnd mit Blick auf die verschiedenen Events, an denen er teilnimmt, und forderte seine Gäste immer wieder auf, zu ihm zu treten und ihm über die Schulter zu schauen.

Der Dorstener, der sich seit 2001 den Titel Sternekoch verdient hat, ging dabei auf individuelle Fragen ein und war auch für ein kleines Pläuschchen zwischendrin zu haben.

Auf den Gas- und Holzkohlegrills wurde in vier Stunden so ziemlich alles gezaubert, was das Rost so hergibt: Dem Lachs folgten Currywurst mit selbst gemachter Soße und Bratwürstchen, als Hauptspeisen dienten ein Entrecôte-Steak, gefüllte Paprika-Schoten und Lammspieße.

Dem Nachmittag setzte Olaf Lill am Abend selbst noch einen drauf, indem er, angelehnt an Freitags Programm, ein Drei-Gänge-Menü kreierte.

Zu den Sponsoren des Events gehörten die Ahlener Firma „herotec“ und das Groß- und Einzelhandelunternehmen „Nawrot“, das unter anderem für die Grillausstattung sorgte. Gemäß dem Motto „Wir kochen heute mit Stern“ war auch das Autohaus „Ostendorf“ mit von der Partie. Die Verpflegung mit Brotspezialitäten übernahm die Bäckerei „Laib und Seele“ um Eva und Frank Düchting.