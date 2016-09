Von der Renaissance bis zu James Bond: Die musikalische Reise durch sechs Jahrhunderte gelang dem Männergesangsverein „Concordia“ beim Konzert am Sonntag in der Aula des Gymnasiums St. Michael gemeinsam mit der Big Band der Schule. Beide leitet Wilfried Thorwesten – als Musiklehrer am „Bischöflichen“ und als Dirigent des MGV „Concordia“. Anschaulich führte Franz-Josef Börste das Publikum in der fast auf den letzten Platz besetzten Aula in die fast ausschließlich weltlichen Kompositionen ein.

Im ersten Teil der Aufführung erklang eine Reihe bekannter Volkslieder im Arrangement für Männerchor im Wechsel mit klassischen Melodien, die die Big Band instrumental in Bearbeitungen für Symphonisches Blasorchester spielte. Da folgte auf einen Auszug aus Händels „Feuerwerksmusik“ etwa Carl Friedrich Zöllners „Das Wandern ist des Müllers Lust“ oder mit „Amazing Grace“ anglo-amerikanische Folklore auf „La Montanara“, wobei Bariton Thomas Fischer für seinen Sologesang besonderen Applaus bekam.

Börste, Vorsitzender des MGV „Concordia“, moderierte das Konzert anekdotenreich. So erfuhren die Besucher, dass Zöllners „Wanderschaft“-Lied ungefähr aus der Zeit stammt, als Ahlens älteste Chorgemeinschaft gegründet wurde. Das war 1857. Mit dem Alter zu kokettieren lag somit nahe, als im zweiten Teil des Konzerts – angefangen mit „Veronika, der Lenz ist da“, einem beachtenswerten Udo-Jürgens-Medley und der Titelmelodie des Bond-Films „Skyfall“ von 2012 – schließlich zeitgenössische populäre Melodien erklangen: „Viele Männerchöre sind in die Jahre gekommen“, meinte Franz-Josef Börste, um mit einem Augenzwinkern zu ergänzen: „Das kann man auch bei uns sehen – aber nicht hören.“

Viel Beifall gab es für mehrstimmig vorgetragene Hit-Klassiker wie „Mit 66 Jahren“, zu denen Dominik Fischer am Klavier ebenso souverän die für Udo Jürgens so typischen „Aber bitte mit Sahne“-Boogie-Woogie-Akkorde spielte wie die Arpeggios, die ein Chanson wie „Merci Cherie“ verlangt.

Nach großem Applaus für die James-Bond-Musik, dargeboten von der Schüler-Big-Band im opulenten Bläserarrangement mit Gitarre und Schlagzeug, führte Dirigent Wilfried Thorwesten zum Abschluss die „Concordia“-Sänger mit den jungen Musikern zusammen. Das geistliche Lied „Lobt den Herrn der Welt“ von Henry Purcell boten die jungen Musiker und Ahlens traditionsreiche Chorgemeinschaft zum Finale gemeinsam dar.

„Männergesangsvereine bedeuten auch Kulturpflege“, hatte Franz-Josef Börste in einer seiner Anmoderationen gesagt. Der große Schlussapplaus für das Zusammenspiel des Chores mit der Big Band gab ihm Recht und belohnte zugleich Sänger und Instrumentalisten für das abwechslungsreiche zweistündige Konzert.