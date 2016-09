Fast wäre es ins Wasser gefallen, das Sommerfest der Ponystation am Sonntag. Nach dem Eröffnungsgottesdienst unter freiem Himmel setzte der Regen ein und am Mittag donnerte es sogar. Am Nachmittag kam dann aber doch die Sonne hervor und das Gelände der Ponystation „Toni Hämmerle“ füllte sich. In Vertretung des Vorsitzenden Thorsten Pälmke eröffnete Anni Pietrzik das traditionelle Sommerfest.

Der Gottesdienst, den Pfarrerin Dr. Petra Gosda gestaltete und der musikalisch von den „Happy Trumpets“ begleitet wurde, stand unter dem Spruch „Du bist mein Schatz, sagt Gott zu Dir“ (aus Mt. 13). Am Beispiel „Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle“ (Mt. 13, 44-46) zeigte die Seelsorgerin auf, dass die Menschen die Perle sind. Wenn Gott uns gefunden habe, sage er: „Du bist mein Schatz.“ Der Mensch fühle sich dann gut und erkenne: „Das ist mein Himmelreich.“

Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Anschließend überbrachte Anni Pietrzik die Grüße von Thorsten Pälmke. Da der Vorsitzende der Ponystation zum zweiten Mal Vaterfreuden entgegensieht, konnte er am Sommerfest nicht teilnehmen. „Wenn das Kind heute geboren wird, soll er es Toni – nach Toni Hämmerle – nennen, habe ich ihm vorgeschlagen“, erzählte Anni Pietrzik unter den Applaus der Anwesenden.

Ihr besonderer Gruß galt Bürgermeister Dr. Alexander Berger, den „Happy Trumpets“, Stadtprinz Ralf I. (Doodt) und der neuen Vize-Vorsitzenden der Ponystation, Miriam Pott. Diese hatte die Begrüßung der Sitzungspräsidentin des Kinderkarnevals der Ponystation (PoKiKa) überlassen. „Anni macht das immer hervorragend“, meinte Miriam Pott.

„Das Engagement dieses Vereins überstrahlt alles, was wir in Ahlen haben“, lobte Bürgermeister Dr. Berger die Ponystation. Hier würden Brücken für Kinder und Jugendliche gebaut. Für den Bürgermeister stand fest: „Hier können wir uns wohlfühlen.“

Das war Anlass für Anni Pietrzik allen Helfern, „die viele Stunden ihrer Freiheit geopfert haben“ zu danken. Ihr Dank galt aber auch dem Vorstand. Sie verwies ebenso auf die große Tombola mit einem Fahrrad als Hauptpreis. Für den Kreis Warendorf überbrachte der stellvertretende Landrat Franz-Josef Buschkamp die besten Grüße und meinte: „Der Gottesdienst war wie immer ein Erlebnis.“ Er sah die Ponystation als „einen Anlaufpunkt“, an dem viele neue Freundschaften geschlossen werden. „Machen Sie weiter so“, wünschte Buschkamp sich. „Die Ponystation ist wirklich eine Perle in Ahlen“, merkte der Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum an.

Wenn es nicht regnete, hatten die Kinder, ob behindert oder nicht behindert, ihren Spaß. Besonders gefragt waren natürlich das Ponyreiten und die Kutschfahrten. Aber auch die „Knaxburg“ und das Spielmobil waren Anziehungspunkte. Dazu kamen Pfeil- und Dosenwerfen sowie die Freiwillige Feuerwehr. Für die Verpflegung war besten gesorgt und das große Kuchenbuffet wurde regelrecht gestürmt. Viele Anwohner kamen vorbei und holten sich Obstkuchen oder Torte nach Hause.