Von Ralf Steinhorst

M iteinander feierten die Christen der Pfarrgemeinde St. Pankratius am Sonntag ihr Pfarrfamilienfest. Damit beherzigten sie das Motto des Tages: „Zusammen ist man weniger allein“.

Obwohl das Wetter sehr wechselhaft war, folgten viele Gemeindemitglieder der Einladung zum Pfarrheim, wo sich alle zwei Jahre ein buntes Stelldichein formiert. Dieses wurde am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst eingeleitet, der unter demselben Tagesmotto wie das Fest stand. Der Chor „Chornetto“ unter der Leitung von Kirsten Große Beikel-Krimphove gestaltete die Messe musikalisch. Damit es schon zum Auftakt bunt wurde, kamen im Gottesdienst auch Luftballons zum Einsatz.

Anschließend präsentierten sich verschiedene Gruppen – nicht nur aus der Pfarrgemeinde, sondern auch aus dem Wibbeltdorf – im Pfarrheim und auf dem Außengelände. Dass es manchmal von oben tröpfelte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Damit auch an allen Stände ordentlich was los war, hatte die Frauengemeinschaft eine Stationsrallye vorbereitet. Hauptpreis war die berühmte „Schnückel-Tüte“ mit viel Süßem. Bei dieser Gelegenheit fragten Maria Vatterodt und Dagmar Trispel ab, wer Interesse an der Teilnahme an einer Viertagesfahrt nach Bad Lippspringe oder nach Bensersiel 2017 hat.

Fotostrecke Foto: Ralf Steinfest

Das kulinarische Angebot bei dem Fest war reichhaltig. Der Heimatverein hatte seinen Kartoffelpott mitgebracht, die Landfrauen backten Waffeln, die KAB bot gesunde Säfte an, der Kirchenchor hatte an die Freunde des Weins gedacht. Die kfd war zudem noch an der Kuchentheke im Einsatz, für die von Gemeindemitgliedern stolze 40 Kuchen gespendet worden waren.

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. Die Messdiener betreuten das Spielmobil und der Kindergarten St. Marien gestaltete Kindergesichter mit Schminke. Einige Kinder hatten es sich derweil auf Decken auf dem Rasen bequem gemacht, um ihren Trödel an die Leute zu bringen. Wieder andere Gruppen wie der Seniorentreff und die Caritas informierten über ihre Arbeit. Die Gesamtorganisation des Pfarrfestes lag in den Händen des Pfarrgemeinderates.

„Es ist schön, dass sich alle Gruppen einbringen“, freute sich Pfarrer Michael Kroes. Das lockte auch auswärtige Gäste an: Eine Gruppe der Frauengemeinschaft Glandorf war gerade mit dem Fahrrad unterwegs, als sie vom Regen überrascht wurde. Zufällig erfuhren sie vom Vorhelmer Pfarrfest und nutzten den Besuch, um den Schauer zu überbrücken.

Bis in den frühen Abend hinein herrschte noch reges Treiben an der Ennigerstraße. Dann wurden die Stände gemeinsam abgebaut – bis in zwei Jahren.