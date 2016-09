Von der „grauen Maus“ zum Schmuckstück: Nicole und Conrad Uhlmann heißen Interessierte am „Tag des offenen Denkmals“ in ihrem künftigen Zuhause willkommen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger (l.) durfte schon reinschauen. Foto: Christian Wolff

Zu den Objekten, die am „Tag des offenen Denkmals“ zu besichtigen sind, gehört auch ein altes Wohnhaus: Nicole und Conrad Uhlmann haben den Fachwerkbau an der Steingasse 11 zwei Jahre lang aufwendig saniert. Am Sonntag, 11. September, freuen sie sich auf viele interessierte Besucher.

Von Christian Wolff

Eig entlich sollte es eine Eigentumswohnung werden, irgendwo in Ahlen. Nicole und Conrad Uhlmann wollten sich damit fürs Alter absichern. Doch dann verliebte sich das Ehepaar aus Drensteinfurt in das alte Fachwerkhaus an der Steingasse, das zum Verkauf stand. Vor zwei Jahren begann die aufwendige Sanierung. Und jetzt – kurz vor dem Einzug – wollen die Besitzer ihr Schmuckstück beim „Tag des offenen Denkmals“ am 11. September der Öffentlichkeit präsentieren.

„Wir hätten es einfacher haben können“, gibt Conrad Uhlmann zu. Schließlich barg das Gebäude aus dem Jahr 1869, in dem zum Teil noch deutlich ältere Substanz verbaut wurde, so manche Überraschung. Das Vorhaben, in einem Jahr fertig zu sein, ließ sich nicht umsetzen. Dem Drensteinfurter kam jedoch sein handwerkliches Talent entgegen. Auch Nicole Uhlmann half kräftig mit, klopfte massenweise alten Putz von der Wand. „Ich war für die Balken zuständig“, sagt sie und erklärt, warum die ursprüngliche Idee, das Objekt zu vermieten, inzwischen verworfen wurde: „Nachdem man hier so viel Arbeit reingesteckt hat und im Grunde jeden einzelnen Balken genau kennt, hat sich eine enge Bindung entwickelt.“ Deswegen will die Familie künftig selbst hier wohnen.

Obwohl mitten in der Altstadt, ist das Haus, in dem sich 200 Quadratmeter Wohnfläche „verstecken“, sehr ruhig gelegen. Der Garten sei, so Conrad Uhlmann, sogar größer als sein jetziger in Drensteinfurt. Dazu gehört auch ein kleiner Schuppen, der bald in die Kleinstadt-Idylle eingebunden wird.

Die städtische Denkmalfachfrau Nicole Wittkemper lobt beim Ortstermin, wie viel Originalsubstanz bei der Sanierung erhalten worden ist. Das neue Wandheizungssystem – 700 Meter Rohre wurden dafür verlegt – sei kaum sichtbar und schaffe ein gutes Raumgefühl. „Es sorgt dafür, dass das Fachwerk trocken bleibt, aber es trotzdem kein Wohnen wie in einer Plastiktüte ist“, beschreibt sie. Zusätzlich werde auch weiterhin mit einem Ofen geheizt.

Auch die historischen Zimmertüren wurden bei der Sanierung erhalten. Foto: Christian Wolff Auch die historischen Zimmertüren wurden bei der Sanierung erhalten. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hofft, dass die Öffnung dieses Hauses weitere Menschen für den Denkmalschutz begeistert, der viel zu oft als „Schreckgespenst“ für Hauseigentümer verkannt werde. „Da bekommt man schon Lust, selbst aktiv zu werden“, gibt er zu. Stadtplaner Markus Gantefort ergänzt: „Die Schwierigkeit beim Altbau ist immer, dass man nicht so gut kalkulieren kann wie bei einem Neubau.“ Dafür werde man mit einem einmaligen Wohngefühl und besonderem Charme belohnt. „Hier ist eben nichts von der Stange“, bestätigt Conrad Uhlmann.