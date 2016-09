Von Christian Wolff

Familienbetriebe in der Land- und Forstwirtschaft sehen sich bei der Bewirtschaftung ihres Grund und Bodens erheblich eingeschränkt und damit langfristig wirtschaftlich stark belastet, sollte das Landesnaturschutzgesetz in seiner geplanten Form umgesetzt werden. Über Detailfragen kamen Inhaber von Familienbetrieben am Samstagnachmittag mit Umweltminister Johannes Remmel ins Gespräch.

Auch Betroffene aus Ahlen und Umgebung, darunter Philipp Graf von Schall-Riaucour aus Vorhelm, beteiligten sich aktiv an der Diskussionsrunde auf Burg Herrnstein, wo Gastgeber Max Graf Nesselrode eingangs die Sachlage erörterte. „Unter anderem soll die Grünlandbewirtschaftung erschwert, konkrete Baumarten in Schutzgebieten vorgegeben und Totholz ungenutzt im Wald verbleiben“, erklärte er. „Solche einschneidenden Regelungen sind ohne Einvernehmen mit den betroffenen Menschen nicht akzeptabel, erst recht nicht ohne angemessene Entschädigungsregelungen.“ Die Vorschläge im geplanten Gesetz seien in weiten Teilen ohne Beteiligung der Land- und Fortwirte erarbeitet worden, hätten mit nachhaltigem Naturschutz nur wenig zu tun, kritisierte er. „Hier wird Naturschutz suggeriert, aber das Gegenteil erreicht.“

Max Graf Nesselrode, dessen Familie seit 19 Generationen rund 3500 Hektar Forst bewirtschaftet, hatte Johannes Remmel, aus dessen Ministerium die umstrittene Gesetzesänderung stammt, zum Dialog eingeladen. Betroffene aus allen Bereichen des ländlichen Raums in Nordrhein-Westfalen haben vor wenigen Monaten die Initiative „Naturschutz mit Augenmaß – Stop Landesnaturschutzgesetz NRW“ gestartet, um sich gegen die Pläne der rot-grünen Landesregierung zur Neuordnung des Naturschutzes zu wenden.

„Die Maßstäbe“, so Graf Nesselrode, „stimmen nicht mehr. Eigentümer und Bewirtschafter wirken als unerwünschte Störer, denen die Rechte genommen und die finanziell immer stärker in die Pflicht genommen werden.“ In ihre Betriebe werde zugunsten romantisierender Großstadtvorstellungen von Naturschutz eingegriffen – Land- und Forstwirte, die über ein hohes Maß an Kompetenz verfügten, nicht auf Augenhöhe eingebunden. „Mit dieser Novelle sind wir auf dem falschen Weg.“

Minister Remmel stellte sich außerdem den Fragen von Waldbauer Holger Deitmer aus dem Sauerland. „Es ist erwiesen, dass es im bewirtschafteten Wald mehr Artenvielfalt gibt als in unbewirtschafteten“, sagte der gelernte Schreiner. Der Minister betonte jedoch, dass der Waldbesitz gar nicht im Fokus stehe. Die Verschärfung des Gesetzes solle dort greifen, wo Freifläche verschwinde. „80 Prozent der Insekten sind in den vergangenen 20 Jahren verschwunden. Etwa 45 Prozent der Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet oder ausgestorben. Daran kann man nicht vorbei.“ Daher auch die Änderung des Vorkaufsrechts zugunsten von Naturschutzverbänden: Biotopverbünde sollten hergestellt und eine langfristige Ansiedlung von Tieren und Pflanzen sichergestellt werden.

Den Vorwurf, das Gesetz sei „hinter verschlossenen Türen“ entstanden und Forstwirte nicht in den Gremien vertreten, wollte Remmel indes nicht gelten lassen. Und: Dickstämmiges, stehendes Totholz müsse nicht verpflichtend im Wald verbleiben, sondern könne geerntet werden. Viele Punkte, die derzeit in der Kritik stünden, seien „längst gelebte Praxis“. Dennoch blieben für Gastgeber Nesselrode noch viele Fragen offen. Er wünsche sich „mehr echten Naturschutz“ und eine Überarbeitung des aktuellen Entwurfs.