Ob 27 Meter lang und acht hoch oder als Baby, in der Luft, im Wasser oder an Land: Über 50 verschiedene Nachbildungen von Dinosauriern sind am Samstag und Sonntag auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz zu sehen – in Originalgröße. Die Familie Sperlich zeigt ihre nach eigenen Angaben europaweit spektakulärste mobile Dino-Erlebnis-Ausstellung. Jeweils von 11 bis 18 Uhr können Besucher auf rund 5000 Quadratmetern Fläche die Nachbildungen ganz nah erleben.

Von Jörg Pastoor

Die Ankunft wird für die ersten Hingucker sorgen. Auf Sattelschleppern festgezurrt, rollen die Kunststoffriesen auf dem Platz an. Die Modelle baut das Team dann in Dioramen auf, die die damalige Lebensumwelt der Tiere nachempfinden, um möglichst originalgetreue Einblicke in das Leben vor bis zu 250 Millionen Jahren zu ermöglichen. Viele der Stücke können sich bewegen und Geräusche machen.

Dazu gibt es ein Ausgrabungscamp, in dem Interessenten vom Schaulustigen zum Hobbyarchäologen werden und selbst nach Fossilien suchen können. Begleitet wird alles von jeder Menge Wissen aus der Arbeit der Forschung: Spurenlesen an den großen Abdrücken der tonnenschweren Urtiere, Berechnungsmodelle, an denen Experten von der Länge eines Saurierknochens Rückschlüsse auf dessen einstige Lebensgröße ziehen können. Auch die Deutung der damaligen Lebensweise gehört dazu.

Für die jüngsten Gäste steht ein Dino-Kindergarten bereit – für die, die sich trauen, kleine Sauriermodelle zu streicheln oder sogar darauf zu klettern. Und dann wäre da noch der riesige Dinokopf, in dem man dem Riesen auf den Zahn fühlen und sich dabei fotografieren lassen kann.

Im Café ist dann Pause. Wer mag, hat außerdem die Möglichkeit, im Kinowagen einen Informationsfilm über die Giganten zu sehen, die auch mal durchs Münsterland getrampelt oder geflogen sind.

Der Eintritt beträgt acht (Erwachsene) bzw. sieben Euro für Kinder, für Schulklassen bieten sich Gruppenpreise an.

„AZ“-Leser haben die Chance auf freien Eintritt. Wir verlosen fünfmal zwei Gratis-Tickets. Dafür ist eine E-Mail ( aktion@ahlener-zeitung.de ) mit dem Betreff „Dinoschau“ und dem vollen Namen nötig, die bis zum heutigen Dienstag um 18 Uhr in der Redaktion eingegangen sein muss. Aus den eingegangenen Mails ziehen wir die fünf Gewinner und informieren sie auf demselben Weg.

Die Eintrittskarten liegen hier in der Redaktion an der Ostenmauer 1 bereit. Viel Glück!