Schon im vergangenen Jahr tanzten und sangen die Kinder auf der Bühne für Sonnenschein. Darauf hoffen die Veranstalter des Stadtteilfestes am kommenden Samstag auch. Foto: Reinhard Baldauf

Vorführungen, Info- und Aktionsstände, Livemusik und leckeres Essen – das ist es, was das Stadtteilfest im Osten ausmacht. Am Samstag geht‘s auf der Hansastraße und dem Glückaufplatz wieder rund.

Wer hätte das gedacht? Schon zum 20. Mal findet am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr mit offenem Ende das Stadtteilfest im Ahlener Osten statt. Zur sogenannten Feierzone zählen die Hansastraße vom Kreisverkehr Rottmannstraße bis zum Glückaufplatz und abends der Glückaufplatz selber. Wie in den letzten Jahren auch ist alles dabei, was im Osten Rang und Namen hat.

Ein buntes Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung. „Für uns ist das der höchste Feiertag im Stadtteil“, sagte Hermann Huerkamp, Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtteilbüros, „mehr als 40 Akteure machen mit.“

Es sind wieder viele Organisationen dabei, Gewerkschaften, Wohnungsgesellschaften, Verbände und Parteien, die das Fest mit ihrem Engagement tragen. Die Schulen und Kindergärten, das Jugendzentrum Ost und Juk-Haus sind mit Programm und Ständen dabei. Die Puppenbühne Valentino kooperiert mit dem Spielmobil und richtet an der Kreuzung Hansastraße / Kepler­straße ein Kinderparadies mit Hüpfburg und Popcornbude ein. „Movere“, der Verein für Psychomotorik, animiert mit einem großen Trampolin Kinder und Jugendliche zur Bewegung. Die IGBCE führt an ihrem Stand kleine Theaterstücke zu sozialkritischen aktuellen Fragen auf. Geplant sind kurze Stücke, die den Betrachter nachdenklich stimmen sollen.

„Wenn die Straßen ab 12 Uhr gesperrt werden, kann auch der Aufbau zum Flohmarkt auf der Hansastraße beginnen, nicht früher. Und bitte vorher im Stadtteilbüro anmelden“, fordert Hermann Huerkamp auf. Der Familienteil auf der Hansastraße endet gegen 18 Uhr.

Mit Musik und Party auf dem Glückaufplatz geht es ab 20 Uhr weiter. Nachdem die Tanzsportgruppe von „Vorwärts“ Ahlen das Publikum in Stimmung gebracht hat, treten „The Dandys“ aus Münster auf, die sehr erfolgreich bei Rock am Schacht die Fangemeinde begeisterte. Das Programm der „Dandys“ besteht aus Songs aus den 60 und 70ger Jahren und bei ihren eigenen Songs gehen die Musiker auf die Themen ein, die heute die Menschen bewegen.

Im Anschluss gibt es Musik vom DJ: Dann steht Pop international auf dem Programm.