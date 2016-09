Von Christian Wolff

André Schwippe zieht sich als Betreiber des „Art-Hotels“ z urück. Ab Oktober bleiben die Türen an der Warendorfer Straße geschlossen – zumindest vorerst, denn über die Zukunft des Gebäudes ist derzeit noch nichts entschieden. Zunächst einmal steht eine Renovierung an, heißt es von Seiten der Eigentümer. Die Mitarbeiter haben bereits ihre Kündigung zum 30. September erhalten.

„Es handelt sich um eine unternehmerische Entscheidung, die mir sicherlich nicht leichtgefallen ist“, sagt Schwippe im Gespräch mit der „AZ“. Im Einvernehmen mit dem Eigentümer, der Winkelmann Immobilien GbR, sei jedoch der Entschluss gereift, die Verträge, die ohnehin nur noch bis Oktober dieses Jahres liefen, nicht mehr zu verlängern. „Rein wirtschaftliche Gründe“ führt der Hotelier dabei an.

Betroffen von der Schließung sind zwölf Mitarbeiter inklusive Aushilfen und Reinigungspersonal. „Einige davon haben Alternativen in Aussicht“, weiß Schwippe. „Unsere Auszubildende wird in einem anderen Betrieb unterkommen.“ Die Zimmerbuchungen ab kommenden Monat müsse er leider stornieren.

Das „Art-Hotel“ hat am 1. Oktober 2000 eröffnet. Seit dem 1. Oktober 2007 hat André Schwippe die Leitung inne. Nicht zuletzt durch die Schließung anderer Hotels im Stadtgebiet – zuerst Gretenkort, später Südtor und Feldhaus – etablierte sich das „Art-Hotel“ als beliebte Unterkunft für Reisende, Sportler, Künstler und vor allem Mitarbeiter und Gäste der großen Ahlener Unternehmen. Die örtlichen Vereine nutzten gerne die Gast- und Tagungsräume. „Das waren neun Jahre, die mich sehr ausgefüllt haben“, fasst es der scheidende Hotelier zusammen. Insofern sei ihm auch daran gelegen, dass sich eine weiterhin erfolgreiche Zukunft für das Haus ergibt. „Darauf habe ich allerdings keinen Einfluss.“

Seit November 2013 betreibt Schwippe parallel zum Hotel auch Ahlens älteste Gaststätte Geisthövel in der Freiheit. Aus der anfänglichen Fachbegleitung als „Clubwirt“ entwickelte sich nach Auflösung des dazugehörigen Vereins die Pachtübernahme in Eigenregie. Nach einer „Schnupperphase“ stellte sich heraus, dass Geisthövel als öffentliche Gaststätte sehr gut angenommen wird. „Wir werden daher auch die Öffnungszeiten an dieser Stelle ausweiten“, verspricht Schwippe. Die meisten Restaurantbuchungen, die fürs „Art-Hotel“ ab Oktober feststehen, könne er somit problemlos in das Altstadtlokal „rüberziehen“, erklärt er.