Die Entscheidung hatte sich der Ortsausschuss nicht leicht gemacht: Dem Bau eines zweiteiligen Wohnkomplexes im Northoff-Park, jenem Filetgrundstück mitten im Dorf, stimmte die Mehrheit Ende 2014 nur unter der Bedingung zu, dass dort alte Menschen ihre letzten Lebensjahre gut versorgt verbringen könnten. 24 Pflegebetten sollten in diesem sogenannten Quartierszentrum entstehen.

Schon im Frühjahr 2015 begann dann der Ärger: Das erste Gebäude, ein Mehrfamilienhaus, steht lange, der zweite Bauschnitt fehlt bis heute. Zudem ist bis auf einige Bäume die Begrünung des Geländes an der Twielucht­straße verschwunden. Gefällt wegen angeblicher „Abgängigkeit“, obwohl damals ein Gutachten deren Vitalität betont hatte.

Jetzt reichte es Ulf Rosenbaum (CDU). Mitte August hatte er in einer Anfrage an die Verwaltung Auskunft darüber verlangt, was denn nun geschehe im ehemals so schönen Park.

Er, so Rosenbaum im Ortsausschuss am Montag hörbar angesäuert, fühle sich „über den Tisch gezogen“: Damals habe es zwischen dem Erhalt der „grünen Lunge“ des Dorfes, des letzten wertvollen Grundstücks in so guter Lage, und der wohnortnahen Versorgung älterer Menschen entschieden. Zudem sehe die Fläche aus „wie Hulle“.

Ursula Woltering gab ihm da Recht. Der damaligen Entscheidung seien genaue Untersuchungen vorangegangen. Der Investor habe die Nutzung exakt so zugesagt. Doch nach dem inzwischen zweiten Besitzerwechsel sei die Lage nach wie vor dieselbe. Deshalb, so die Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung, sei jetzt ein Gutachten an die Bank für Sozialwirtschaft vergeben worden. Die solle den genauen Bettenbedarf fürs Dorf ermitteln – auf Basis belastbarer Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Ulf Rosenbaum reichte das nicht. Er habe keinen Anlass, etwas anderes zu beraten als damals: 24 Betten – und keins weniger.

Woltering bemühte sich um Versachlichung. Die Verwaltung dringe weiterhin auf Einhaltung der damaligen Zusagen, davon könne jeder in Dolberg ausgehen. Die jüngsten Gespräche mit dem neuen Besitzer stimmten da vorsichtig zuversichtlich – der bezahle das Gutachten ja auch.

Stadtplaner Markus Gantefort bekräftigte Ulla Wolterings Eindruck. Der Stadt, so Gantefort, seien wegen der Baumfällungen die Hände gebunden, weil sie mangels Baumschutzsatzung so etwas nicht ahnden könne. Immerhin sei die damals vom Gestaltungsbeirat gewünschte Formgebung des ersten Bauabschnitts auch so eingehalten worden.

Ulla Woltering sicherte den Mitgliedern des Ausschusses zu, über die weitere Entwicklung im früheren Park zu berichten.