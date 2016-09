Von Jörg Pastoor

Dass sie Abbitte leisteten, half Ulla Woltering und Daniela Noack im Ortsausschuss nur bedingt. Sie bedauere ihr „Fehlen beim letzten Mal“, nahm die städtische Fachbereichsleiterin die Diskussion zum Thema Asylbewerberheim auf. Doch vor allem von der CDU gab es mehrfach Kritik daran, dass das Gremium in drei Sitzungen keinen direkten Ansprechpartner aus der Verwaltung gehabt hatte – trotz der aus Sicht der Ostdolberger Nachbarn des Heims drängenden Sorgen.

So richtete Ulf Rosenbaum zunächst eine Reihe von Fragen an Woltering und Noack. 44 Bewohner, die meisten ohne Bleibeperspektive, lebten derzeit dort. Nach dem Rückzug des Fördervereins für Flüchtlinge im Sommer (die „AZ“ berichtete) habe man gleich reagiert und Lärmprobleme minimiert, den Präsenzdienst verstärkt und mit einer neuen Rufnummer versehen, so Daniela Noack. Eine neue Leitung gebe es noch nicht, die Stelle werde aber „zeitnah neu besetzt“.

Aktuell wird die Unterkunft renoviert, was laut Woltering auch zur Folge habe, dass eine so hohe Belegung wie im letzten Jahr nicht mehr möglich sei, da einige Räume weggefallen seien. Künftig solle die Maximalbelegung am Hermesweg bei 100 bis 120 Menschen liegen. Heinrich Artmann (FWG) war gegenteiliger Meinung: „Es kann nicht sein, dass wir in Dolberg wieder mit über 100 Leuten zu leben haben.“ Da seien Alternativen gefragt.

Wie die Belegung künftig aussehen wird, konnte Woltering nicht sagen. „Leider haben wir aktuell keine Quotennachricht.“ Daher könne sie nicht sagen, welchen Zuweisungsschlüssel das Land auf Ahlen anwenden werde. Sicher sei, dass Kaserne und danach auch die ehemalige Bodelschwinghschule mittelfristig nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen werden.

Heiner Nigges hörte sich die Fakten eine Zeitlang an. Dann stellte er Ulla Woltering schlechte Noten für die Arbeit im Hermesweg aus. „Probleme erkennen, Probleme benennen, lösen: null Punkte.“ Die Kommunikation mit dem Ortsausschuss habe sie gar „bisher quasi boykottiert.“ CDU-Mann Nigges forderte „eine vernünftige personelle Ausstattung“.

Ulla Woltering räumte Versäumnisse ein, auch wenn sie das mit der dreifachen Null anders sah, weil sie nicht alles zu verantworten habe: „Wir werden uns darum bemühen, eine bessere Kommunikation zu haben“, so Woltering. Explizit die vorherige, leider abgeworbene Heimleitung wieder zu besetzen, sei ihr ein wichtiges Anliegen.