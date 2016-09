Was gibt es alles zu entdecken, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht? Rund 200 Kinder wissen es jetzt ganz genau, denn sie beteiligten sich am Mittwoch am „Walderlebnistag“.

Von Peter Schniederjürgen

Der Wolf ist in der Langst angekommen. Zumindest als Thema für rund 200 Viertklässler der Ahlener Grundschulen. Denn Meister Isegrim war der Dreh- und Angelpunkt eines ganz ungewöhnlichen Schultages, des „Walderlebnistages“. Den veranstalteten Försterin Diethild Nordhues-Heese, der Ahlener Hegering, der Imkerverein und die Sparkasse Münsterland-Ost gemeinsam mit der Stadt Ahlen im Langstwald.

Mit zünftigen Jagdhornsignalen begrüßten die Jäger die Kinder und Lehrer. Die Försterin und Leiterin der Aktion erklärte den Ablauf, dann ging es endlich los. „Es ist ein fächerübergreifender Unterricht an neun Stationen – nur nicht im Haus, sondern draußen in der Natur“, sagte die Försterin. Dabei biete sich der Wolf als das perfekte Thema an. Hier ging es sowohl um die Vermittlung von Naturerleben wie auch Lernen von Fakten. Geometrie war gefragt an einer Station, als die Fährte, die Spur oder das Trittsiegel des Wolfes vermessen wurden.

Dass der Wolf ein sehr soziales Wesen ist, wurde an einer weiteren der neun Stationen vermittelt. Jäger Fritz Gößlinghoff erklärte das seiner Gruppe. „Ein Wolf kann kein Wildschwein reißen. Hier ist die Zusammenarbeit mehrerer Tiere nötig“, berichtete der Waidmann. Diese Zusammenarbeit sei aber gar nicht so leicht. Also übten die Kinder. „Jeder nimmt einen Stock und stellt ihn gerade vor sich hin“, forderte Gößlinghoff die Grundschüler auf, „dann die Hand drauflegen und auf Kommando schnell zum Stock des rechten Nachbarn greifen.“ Klappte nicht immer gleich, aber das ist eben die Tücke der Zusammenarbeit. Sie will gelernt sein.

Da war es an der Station der Imker doch deutlich süßer. Chefimkerin Bettina Heimann begrüßte die Kinder: Hier gab es nichts vom Wolf, aber dafür was Süßes – Honigproben und viel Wissenswertes über die extrem wichtige Arbeit der kleinen, aber fleißigen Insekten, der Bienen.

„Wir sind hier verwurzelt und es ist uns wichtig, solche Aktionen wie den ,Walderlebnistag‘ zu fördern, denn ein positives Naturbild ist eine Lebensvoraussetzung“, befand Thomas Klotz von der Sparkasse. Das Geldinstitut förderte unter anderem das abschließende Picknick in der Langst. Damit endete der aufregende Tag für die Grundschüler. Allerdings nicht ohne ein Andenken: „Jedes Kind bekommt einen geschnitzten Wolfskopf mit nach Hause“, ergänzte Diethild Nordhues-Heese.