Bitten Ahlener und Flüchtlinge an einen Tisch: Dr. Petra Gosda, Daniel Höckelmann und Ursula Woltering (v.l.) haben noch gute Erinnerungen an die erste Auflage von „Ahlen tischt auf“. Foto: Peter Schniederjürgen

" „Wir hatten keinerlei Probleme, sondern nur frohe Gesichter.“ Daniel Höckelmann "

Dabei sei das Essen nur ein Punkt. Das eigentliche Erlebnis war für sie das direkte Kennenlernen einer anderen Kultur. Ein Gespräch aus einigen Brocken Deutsch, Englisch sowie mit Händen und Füßen plus Intuition war nicht nur für die Pfarrerin ein unvergessliches Erlebnis. „Es ist einfach unglaublich, wie wir uns auch ohne Sprache verstehen können, wenn wir uns nur einlassen“, hat Ursula Woltering, Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales bei der Stadtverwaltung, dabei erfahren.

Eines ist für alle Beteiligten klar: Fremdsprachenkenntnisse sind nicht nötig. „Trotzdem haben wir zahlreiche Dolmetscher besorgt“, sagt Daniel Höckelmann vom ASB. Er organisiert das Treffen von Seiten der Notunterkunft in der Kaserne. Wer sich als Gastgeber meldet, kann angeben, wie viele Personen er bewirten möchte. Der ASB sorgt für die passende Zusammenstellung. „Das hat wunderbar geklappt. Von der Abholung über die zwei Stunden bis zum Zurückbringen der Gäste hatten wir keinerlei Probleme, sondern nur frohe Gesichter“, fasst der ASB-ler zusammen.

Wer sich dafür interessiert, ist eingeladen, am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr ins Pauluszentrum an die Raiffeisenstraße 3 zu kommen. Dort laden die Veranstalter zum großen Informationsabend und dort wird dann Raum und Zeit für persönliche Fragen sein. Wer sich jetzt schon anmelden will, kann das unter der Telefonnummer 88 95 20 bei Pfarrerin Gosda.