Schon im morgendlichen Berufsverkehr war es zu merken: Es gibt wieder eine Baustelle auf der B 58. Diesmal wie angekündigt in Höhe der Richterbachquerung Kapellenstraße.

Dort führt die im Auftrag von Straße.NRW tätige Firma den per Baustellenampel dosierten Verkehr per Baken um die sanierungsbedürftigen Randbereiche herum. Radler uns Passanten können teils vorbei, aber nicht mehr drunter her. Geplant ist die Runderneuerung bis Monatsmitte. Straßen.NRW meldet, wenn alles wieder frei ist.