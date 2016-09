Die Mitglieder des Sozialausschusses erhielten am Dienstag informative Einblicke in die Arbeit des Mutter-Kind-Appartementhauses des SkF. Und sie erfuhren, dass es schon lange nicht mehr darum geht, „Teenie-Müttern“ den Umgang mit dem Kind beizubringen.

Von Sabine Tegeler

Einen informativen Einblick in die Arbeit des Mutter-Kind-Appartementhauses des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) an der Königstraße erhielten die Mitglieder des Sozialausschusses am Dienstag. Und sie erfuhren, dass dort schon lange nicht mehr nur „Teenie-Mütter“ den richtigen Umgang mit dem Baby lernen.

„Wir haben hier Frauen, die psychisch sehr stark belastet oder suchtkrank sind“, erklärte Monika Brzeska, die die Einrichtung seit fünf Jahren leitet. Die Mütter, ein Großteil sei zwischen 20 und 30 Jahren alt, kämen oft aus schon belasteten Elternhäusern oder einem Umfeld von Gewalt und seien ob ihrer psychischen Erkrankungen nicht in der Lage, ein Kind richtig zu versorgen oder eine Bindung zu ihm aufzubauen. Deswegen bestehe in der Einrichtung eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Auf zurzeit sieben Mütter mit elf Kindern kommen sieben Fachkräfte am Tag und sieben in der Nacht: „Und das sieben Tage 24 Stunden.“ Denn je auffälliger die Mütter, desto auffälliger auch die Kinder. Das Kindeswohl, so Monika Brzeska, stehe immer im Vordergrund. Ziel sei es festzustellen, ob die Mütter ein Leben mit dem Kind stemmen können.

Bei psychischen Erkrankungen wie Angstzuständen oder Depressionen würden die Therapien gut helfen. Nach etwa einem Jahr könnten die Frauen meist ausziehen und ein eigenständiges Leben führen. Manchmal klappe es aber nicht und die Mütter geben ihre Kinder ab.

Die tägliche Arbeit ziele darauf ab, dass die Betroffenen Vertrauen entwickeln. Bei allen Gesprächen seien sie dabei, erklärte die Diplom-Pädagogin. Auch die Kindsväter und Familienangehörige werden einbezogen und arbeiten an Familiengestaltung und Partnerschaft mit: „Wir sind ein offenes Haus.“ Nur so könne es gelingen, dass die Kinder und die Mütter irgendwann als Familie leben können.

Die Frauen leben mit ihrem Nachwuchs in kleinen Zwei-Zimmer-Appartements, sind für Einkäufe und Haushalt selbst verantwortlich. Finanziert wird der Aufenthalt von den jeweiligen Jugendämtern aus den Herkunftsstädten. In den meisten Fällen sei es wichtig, dass die Frauen nicht in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und Abstand bekommen: „Bochum, Dortmund, Köln, Unna, Gütersloh und Gronau“, nannte Monika Brzeska die „Hauptbeleger“. Ob der Bedarf mit diesem Angebot gedeckt sei, wollte Erhard Richard (CDU) abschließend wissen. Monika Brzeska nannte vielsagende Zahlen: „Wir haben jede Woche fünf bis sieben Anfragen für sofort.“