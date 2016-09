Von Sabine Tegeler

„Der Markt positioniert sich zurzeit. Die Entwicklung warten wir ab.“ Ursula Woltering, Leiterin des Fachbereichs Soziales, blickte am Dienstag in der Sitzung des Sozialausschusses auf die bestehenden und geplanten Projekte für das Wohnen im Alter.

Das aktualisierte Konzept, das sie den Ausschussmitgliedern vorgelegt hatte, zeige den Sachstand und die Positionierung der Stadt. Viele der Bausteine hätten sich in den vergangenen Jahren schon dynamisch entwickelt.

So entstehen zurzeit Wohnprojekte Im Kühl (Tagespflege und Betreutes Wohnen), Am Herbrand (stationäre Pflege) und an der Warendorfer Straße (stationäre Pflege).

Geplant ist ein Quartierszentrum an der Bachstraße (Tagespflege, Pflegewohngruppen, Wohngemeinschaft, Wohnungen), ein Projekt an der Paul-Gerhardt-Kirche (Tagespflege, Pflegewohngemeinschaft, Betreutes Wohnen) und ein Wohnquartier St. Ludgeri (Pflegewohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, barrierefreie Wohnungen).

Besonders das Caritas-Vorhaben „Quartier St. Ludgeri“ wurde von Norbert Ostermann (Bündnis 90/Grüne) gelobt, da dort öffentlich finanzierter sozialer Wohnungsbau entsteht. Ursula Woltering stimmte zu. Sozialer Wohnungsbau für ältere Menschen sei dringend notwendig, aber schwer zu finden: „Wir brauchen preiswerten barrierefreien Wohnraum. Das ist ganz wichtig.“ Die Caritas zeige bei diesen Planungen ihre soziale Verantwortung.

Was denn aus dem schon vor Jahren vorgestellten Projekt an der Feldstraße eigentlich geworden sei, wollte Matthias Harman (CDU) wissen. „Da sehen Sie die dynamischen Prozesse“, antwortete Ursula Woltering mit Bezug auf ihre Eingangsformulierung: Das Projekt Im Kühl sei schon weit, obwohl als letztes an den Start gegangen. Und an der Feldstraße gebe es eben „keine dynamische Entwicklung“, keine feststellbaren Angebote: „Es ist zurückgefallen.“

Erhard Richard (CDU) formulierte es so: „In diesem Bereich gibt es ja wahrlich einen wirtschaftlichen Run privater Investoren.“ Den müsse man schon etwas steuern: „Aber für Ahlen und das Umfeld sind wir sicher auf dem richtigen Weg.“