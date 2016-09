Von Ralf Steinhorst

Das Jubiläumsjahr 2017 der drei Städtepartnerschaften mit Differdingen, Penzberg und Teltow hat der Verein für Städtepartnerschaft schon jetzt im Blick. Im Restaurant „Posthalterey“ wurden auch die kommenden Veranstaltungen ins Visier genommen. Die sehr gut besuchte Mitgliederversammlung steckte außerdem letzte organisatorische Punkte für das Wochenende des „Pöttkes- und Töttkenmarktes“ ab.

Am Freitag, 16. September, treffen zunächst 14 Gäste aus Teltow ein, die vom Verein privat untergebracht werden. Am Samstag wird wieder eine Hütte auf dem Krammarkt betrieben, darin sind verschiedene Spezialitäten im Angebot. Abends folgt ab 19.30 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit den Teltowern in der Awo-Begegnungsstätte. Dazu sind alle Mitglieder und Freunde eingeladen.

„Der Bus ist bis auf den letzten Platz besetzt“, verkündete der Vorsitzende Alois Steinkamp zur Penzbergfahrt vom 30. September bis 3. Oktober. Die Penzberger haben zur Feier der Schließung ihres Bergwerks vor 50 Jahren ein so umfangreiches Programm gestrickt, dass die Ahlener ihre Planungen noch einmal umschreiben müssen. Die Fahrt zum Oktoberfest nach München bleibt aber Bestandteil der Reise. Hier wird für die privat anreisenden Ahlener eine Fahrtmöglichkeit angeboten.

Der Jahresabschluss mit gemütlichem Weihnachtsessen findet Anfang Dezember im Stadthallenrestaurant statt. Als Termine sind der 2. oder der 6. Dezember angedacht.

Das Stadtfest 2017 steht im Zeichen der zehnjährigen Partnerschaft mit Penzberg, der 25-jährigen mit Teltow und der 35-jährigen mit Differdingen. Ein Programmpunkt ist die Feier auf dem neuen „Platz der Städtepartnerschaften“ an der Friedrich-Ebert-Halle. Der Verein hat der Stadt angeboten, die Verpflegung der Gäste bei der Feier am Samstagmittag zu übernehmen. „Das ist für uns so etwas wie ein kleines Vereinsfest“, charakterisierte Alois Steinkamp. Eine kurzfristige Einladung zum Jubiläumsfestakt in Teltow Anfang Oktober musste der Verein jedoch absagen, weil gleichzeitig die Fahrt nach Penzberg stattfindet.

Dafür plant der Verein, Teltow im kommenden Jahr zweimal anzusteuern. Es soll zum einen das Kirschblütenfest Ende April besucht werden, zum anderen das Stadtfest Anfang Oktober. Diese Fahrt findet vom 30. September bis 3. Oktober 2017 statt. Auch eine Tour nach Penzberg ist im kommenden Jahr für das letzte Augustwochenende geplant.