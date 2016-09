Von Peter Schniederjürgen

Die Schule hat begonnen. Das heißt, viele verkehrsunerfahrene Schulanfänger sind allmorgendlich auf dem Weg zur Schule. Damit die Risiken für die Kinder und den gleichzeitig laufenden Berufsverkehr im Rahmen bleiben, geht die Polizei in die Grundschulen und erklärt den „I-Dötzchen“ kindgerecht die Verkehrsregeln.

Großes Thema in der Diesterwegschule war jetzt die Warnweste. Vor der großen Pause bekam die „Mäuseklasse“ von Katrin Lanzerath dazu Besuch. Dagmar Hille und Rudolf Jünnemann von der Polizei zeigten für die Schulanfänger nachvollziehbar die Bedeutung des Licht reflektierenden Kleidungsstücks.

Also wurde erst einmal der Raum verdunkelt. Rudolf Jünnemann mit seiner Warnweste trat in die Mitte der Klasse. Aber nichts reflektierte. „Wenn aber jetzt Licht darauf fällt, was passiert dann?“, fragte Dagmar Hille in die Runde. „Dann kommt das Licht zurück und die Weste leuchtet“, wussten die Kinder schnell. Die Polizistin unterstrich die richtige Antwort mit dem praktischen Versuch. Sie richtete die Taschenlampe auf den Kollegen, der daraufhin im wahren Wortsinn erstrahlte. „So seid ihr für die Autofahrer viel besser zu sehen, gerade, wenn es jetzt morgens immer dunkler wird“, zeigte der Rudolf Jünnemann auf die reflektierenden Streifen.

„Wir haben auch die Eltern eingeladen und sind mit der Beteiligung recht zufrieden“, erklärte der Bezirksbeamte für den Ostenstadtteil. Immerhin waren vier Mütter gekommen. Denn sie sind es, die ihren Kindern morgens die lebensrettende Weste anziehen müssen.