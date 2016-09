Von Jörg Pastoor

Schwitzen unterm Dinoschwanz: Mario Sperlich und seine Mannschaft haben am Donnerstag mit dem Aufbau der Dinosaurier-Schau auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz begonnen. Rund 50 verschiedene Nachbildungen mussten aus Lkw-Aufliegern in Position. Die empfindlicheren Plastiken gehören hinter Absperrungen, die mehrteiligen zum Ganzen montiert und der Erklärparcours durch Infotafeln komplettiert. Aber das, lächelt der 53-Jährige, sei nicht so wild. „Die Dinos aufzustellen ist das Wenigste: Das Schönmachen, das dauert.“

In der Ecke jedes Sattelschleppers stehen säuberlich sortiert die Rückwände und künstlichen Pflanzen, mit denen der Schausteller nebst sieben Kollegen möglichst originalgetreu die Lebensumwelt darstellen möchte – zu der Zeit, als die damaligen Erdbewohner den Planten bevölkerten.

Die blaulackierte Wagenburg gibt zunächst ihre Ladung her, bevor sie das Ausstellungsgelände vom Platzrest abgrenzt. Mitten drin das Zelt, in dem der Infofilm über die Leinwand flimmert. Daneben bewegen sich einige der großen Räuber. Das wirkt nur in Teilen furchteinflößend; niedlich sogar das Gelege mit frisch geschlüpften Mini-Dinos. Und auch ein Triceratops beugt sich achtsam nach seinem Kleinen, das unter dem massigen Schädel vergleichsweise winzig wirkt.

Zwei Tage brauchen neun Leute, um alles passend herzurichten. Wie man auf so eine Idee für eine Dino-Karawane komme, die laut Sperlich um die 30, 40 Tourneestationen im Jahr hat? „Wir stammen aus einer alten Schaustellerfamilie, Mein Vater hat vor 19 Jahren mal im Amerika-Urlaub so etwas gesehen und gesagt: ,So was gibt es in Deutschland nicht – das müssen wir machen.‘ Da haben wir angefangen.“ Anfangs noch im normalen Rummelbetrieb. „Aber das ist nicht gelaufen, auf einer Kirmesfläche von vielleicht mal 20 mal 20 Metern. Da muss man was zeigen – hier haben wir 100 mal 100.“ Insgesamt hat Familie Sperlich 90 Dinosaurier im Fundus. „Wir wechseln immer mal.“

" „Die Kinder mögen es.“ Mario Sperlich "

Im Wesentlichen ist seine Schau ein Angebot für Familien. „Die Kinder mögen es“, sagt Sperlich, der seine aus Polyester und Kautschuk gemachten Urviech-Repliken gerade aus Münster herübergeschafft hat, bevor es – ab Montag dann, wenn das Gastspiel in Ahlen gelaufen ist – nach Greven weitergeht. „Die Kinder sollen ja auch drauf steigen können, sich auf den Dinos fotografieren lassen.“

Fotostrecke Foto: Jörg Pastoor

Das merkt man den Exponaten auch an. Mal kratzt der Spanngurt beim Transport von A nach B am Lack, mal bricht ein dünneres Detail ab. „Im Grunde gehen wir auf fast jedem Platz dran und lackieren auch mal nach.“ Schlimmer „Verletzte“ sind dann Patienten für die zwei Fachfirmen, die sich in Deutschland um Herstellung und Reparatur kümmern.

Der Große mitten drin zum Beispiel, der auf den Hinterläufen stehende Brontosaurus, der sei schon mal von einer Sturmböe umgeweht worden. „Obwohl da Eisen drin sind und er eine Tonne wiegt.“ Der Dino zog sich dabei komplizierte Frakturen zu. Ein Fall für den Dino-Doc. Immerhin ist der Bronto einer der Hingucker. Und muss sein Geld verdienen. Schließlich hat er 26 000 Euro gekostet. . .