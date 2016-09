Aus dern „Klein-Kinderschule an der Promenade“ ist eine moderne Kindertageseinrichtung geworden. Die Kita Ostwall feiert 111-jähriges Bestehen. Foto: Archiv Jürgen Rheker

Von der „Kinderbewahrschule“ von 1905 ist heute nichts mehr zu sehen. Die Einrichtung am Ostwall hat sich zum modernen Familienzentrum gemausert. Das 111-jährige Bestehen wird ordentlich gefeiert.

Was im Jahre 1905 als „Kinderbewahrschule mit Turnhalle“ gegründet worden ist, hat sich über mehr als ein Jahrhundert zum heutigen Familienzentrum Kita Ostwall gemausert. Am Samstag, 17. September, feiern Kinder, Eltern und Erzieherinnen das 111-jährige Jubiläum des städtischen Kindergarten am Ostwall mit nostalgischen Spiel- und Spaßaktionen.

„Eingeladen sind ins Kita-Café aber auch alle Bürgerinnen und Bürger, die einmal einen Blick in Ahlens ältesten Kindergarten werfen möchten“, freut sich Kita-Leiterin Hildegard Feldhaus über möglichst großes Interesse am Tag der offenen Tür. Von 14 bis 18 Uhr kann jedermann vorbeikommen und mitfeiern.

Betreut wurde die Einrichtung seit ihrer Gründung bis weit in die Nachkriegszeit durch die Schwesterngenossenschaft „Unserer Lieben Frau“, die Anfang des 20. Jahrhunderts auch den Bau und die Gründung des Pensionats St. Michael vorantrieb.

Im Laufe der Jahrzehnte änderten sich nicht nur die pädagogischen Konzepte, auch das Kita-Gebäude wurde moderner. 1965 fiel der erste Bau dem Abbruchbagger zum Opfer. An seiner Stelle entstand ein kombiniertes Gebäude, das sowohl Wohnungen als auch die Kita im Erdgeschoss integrierte. Zuletzt erfolgte eine Erweiterung für die Betreuung von U3-Kindern.

Stadtchronist Jürgen Rheker erforschte aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums die Geschichte des Kindergartens. „Pro Kind und Monat galt 1905 für die Klein-Kinderschule, wie die Einrichtung aus genannt wurde, ein Elternbeitrag von einer Mark, für Bedürftige waren Ermäßigungen und auch der vollständige Erlass möglich“, recherchierte Jürgen Rheker in den Archiven. Die Stadt Ahlen habe sich durch diese fortschrittliche Regelung schon in der Kaiserzeit kinder- und familienfreundlich gegeben. Dass sich dies bis heute nicht geändert hat, davon können sich alle Besucher beim Tag der offenen Tür im Familienzentrum Ostwall einen eigenen Eindruck machen.