Zum 40. Mal läuft am Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, der „Pöttkes- und Töttkenmarkt“. Auf die Gäste wartet Altbewährtes, aber auch manche Neurung: eine Jagd nach einem Goldbarren zum Beispiel.

Von Peter Schniederjürgen

Goldfieber zum 40. „Pöttken- und Töttkenmarkt“, der am Samstag, 17. September, startet. „Gewinnen Sie einen Goldbarren im Wert von 400 Euro“, lädt Stadtmarketingbeauftragter Carlo Pinnschmidt alle Goldsucher ein.

Wenn der traditionelle Krammarkt um 11 Uhr von Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Dr. Alexander Berger und WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch offiziell eröffnet wird, sind acht Stände mit besonderen Plakaten gekennzeichnet. „Hier gibt es je eines von vier Teilen, die zusammen eine 40 ergeben. Die wird auf unsere Teilnahmekarten geklebt und mit leserlicher Adresse versehen an unserem Stand abgegeben.“ Per Auslosung wird der Gewinner ermittelt.

Das ist aber nur einer von vielen Höhepunkten des Jubiläumsmarkts, der ab 9 Uhr läuft. So werden am Samstag um 14 Uhr die von Künstlern gestalteten Pöttken versteigert. „Der Erlös ist für den Verein ‚Keiner geht verloren’ gedacht und das Anfangsgebot liegt bei 40 Euro. Doch wir hoffen auf dreistellige Ergebnisse“, sagt Jörg Hakenesch. Die besonderen sieben Pöttken sind Werke von Markus Tollmann, Manfred Brückner, Ludger Woertler und Susanne Nahrath.

„Wir haben unser Konzept der stetigen Veränderung unter Beibehaltung der Tradition erfolgreich verwirklicht“, findet „Pro-Ahlen“-Vorsitzender Peter Schmidt. Als Beispiel nennt er eine mittelalterliche Komponente: „Dabei ist ein Mitmachstand, an dem Leder verarbeitet wird und auch Kettenhemden gefertigt werden.“ Ein besonderer Gag seien Schuhputzer, die sich um die Fußbekleidung der Gäste kümmern – also besser auf Sandalen und Turnschuhe verzichten.

Der Kindertrödelmarkt läuft am Samstag wie gewohnt entlang der Wandmacherstiege und der Freiheit und am Sonntag auf dem Marktplatz. Dort gibt es am Samstag noch die BMX-Rad-Vorführungen eines Fitnessstudios.

„Dazwischen sorgt eine Marchingband für Stimmung entlang der Ost- und Weststraße, und der Sonntag ist natürlich wie immer zwischen 10 und 18 Uhr verkaufsoffen“, fügt Carlo Pinnschmidt abschließend an.