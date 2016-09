„Action“ will, die Stadt den niederländischen Discount-Filialisten schon auch, aber nicht im Zeppelin-Carrée. So viel ist bisher bekannt. Jetzt kommt ein neues Denkmodell ins Spiel: Es könnte etwas mit der ehemaligen Niederlassung der Drogeriemarktkette Rossmann werden, die seit dem Umzug in das neue Zentrum an der oberen Oststraße leer steht. Nach Informationen der „Ahlener Zeitung“ laufen gerade Gespräche zwischen Stadt und „Action“. Unterschrieben ist aber wohl noch nichts.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauen wird sich Dienstag mit dem Thema beschäftigten. Sicher ist bereits vorher, dass die Fachverwaltung auf Basis des gültigen Einzelhandelskonzeptes den von offenbar von „Action“ bevorzugten Standort im Zeppelin-Carrée für so eine Nutzung ablehnt. Die Niederländer verkaufen vor allem die sogenannten zen­trumsrelevanten Sortimente. Das würde den Kunden aus der Innenstadt abziehen, den dortigen Einzelhandel also schädigen.

Der frühere Rossmann hingegen würde nach „AZ“-Informationen sowohl von der Fläche als auch von der Lage her gut passen – abgesehen von den möglichst vielen ladennahen Parkplätzen, die der Filialist in der Regel bevorzugt. Das „Action“-Sortiment umfasst rund 5000 Artikel u.a. aus den Bereichen Dekoration, Haustierbedarf, Heimwerken, Mode, Lebensmittel, Multimedia, Haushalt und Putzmittel.