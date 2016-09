Von Christian Feischen

Kunst zum Thema „Angst“ an einem „spannenden Ort mit Blick über Ahlen“, versprach Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann zur Begrüßung: Für vier Stunden verwandelte sich das obere Parkdeck des ehemaligen „Marktkauf“ am Samstagnachmittag zur Ausstellungsfläche.

Zum Auftakt des längerfristig geplanten Projekts „Translokationen“ hatte das Bürgerzentrum mit Kurator Stefan Us zur außergewöhnlichen Kunstaktion eingeladen, an der sich 29 Künstler nicht nur aus dem Münsterland, sondern auch aus Berlin, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg oder Kassel beteiligten. Die präsentierten am außergewöhnlichen Ort Arbeiten aus vielen Bereichen der Bildenden Kunst. Ermöglicht wurde die Umsetzung des Projekts nicht zuletzt durch die Unterstützung der Fonds Soziokultur des Bundes und des Landes sowie den Innenstadtkoordinatoren der Stadt Ahlen.

Die Ausstellung „Die Angst im Kofferraum“ zeigte dabei unterschiedlichste Aspekte eines menschlichen Grundgefühls auf. Ebenso facettenreich wie die „Angst“ selbst auch die Exponate und Aktionen, die von Fotografien über Radierungen bis zu Installationen und Performances reichten. So hatte die Dortmunder Künstlerin Olga Kroemer ihr verschlossenes Fahrzeug mit Polizeiabsperrband versehen und führte in Anbetracht des Unsichtbaren und der offenen Frage, was sich wohl im Kofferraum befände, „Zeugenbefragungen zum Thema Angst“ mit den Besuchern. Auch der Schauspieler und Performancekünstler Stefan Nászay aus Münster stellte nichts Sichtbares aus, sondern lud unter dem Titel „Open Angst“ zum persönlichen Gespräch im Kofferraum seines Fahrzeugs ein.

Polizeiabsperrung. Auch das war Kunst. Foto: Christian Feischen Polizeiabsperrung. Auch das war Kunst. Foto: Christian Feischen

Andere Künstler thematisierten mit ihren Objekten Politisches wie die Furcht vor Fremden, die aktuelle Diskussion um ein Burka-Verbot sowie die Angst vor Pflegebedürftigkeit und Vergänglichkeit. Oder sie zeigten in den Ladeflächen ihrer Fahrzeuge provokant Bedrohliches. Fotografien von Spinnen neben Koffern, die - halb geöffnet – chirurgische Utensilien zur Gliederamputation, maskierte Gesichter und verfremdete Toten- oder Puppenköpfe erkennen ließen, zogen das Interesse der Besucher auf sich. Dank der Anwesenheit der meisten Künstler entwickelte sich da so manches Gespräch angesichts der ausgestellten Objekte.

Das Parkhaus, in Krimiverfilmungen oft düstere Kulisse für Leichenfunde in Kofferräumen, sei als Ausstellungsort bewusst gewählt worden, erklärte Stefan Us. Der hatte mit einem gepackten und mit Erde gefüllten Koffer die Ausstellung noch um ein weiteres Exponat ergänzt: „Wir wollen auch mit dem Raum spielen, damit er letztlich kein Angstraum mehr ist“, so Us.

Angst vor Fremden und die Diskussion um ein Burka-Verbot thematisierte Crista Brook aus Münster mit dieser Collage. Foto: Christian Feischen Angst vor Fremden und die Diskussion um ein Burka-Verbot thematisierte Crista Brook aus Münster mit dieser Collage. Foto: Christian Feischen

Dafür sorgte unter anderem die Ahlener Künstlerin Sonja Hagencord mit ihrer Idee. Im Kofferraum ihres Fahrzeugs befand sich unter dem Titel „Gegenmittel“ eine beruhigend wirkende Sandsteinskulptur: Kunst als Maßnahme gegen Angst also. Die bemerkenswerte Ausstellung faszinierte schließlich Ausstellende wie Besucher. „Die Atmosphäre passt“, befand nicht nur der Ahlener Künstler Michael Wagner. Auch Christiane Busmann zeigte sich zufrieden, denn über den Nachmittag waren immer wieder Kunstinteressierte gekommen, um sich bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem sonnenbeschienenen Parkdeck mit dem Thema „Angst“ auseinanderzusetzen.